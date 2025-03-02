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Фон дер Ляєн: Нам терміново потрібно переозброїти Європу

"Ми хочемо, щоб США знали, що ми готові захищати демократію".

Фон дер Ляєн: Нам терміново потрібно переозброїти Європу
Урсула фон дер Ляйєн
Фото: EPA/UPG

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на необхідності підвищення обороноздатності Європи.

Про це вона заявила за підсумками саміту, організованого прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні, повідомляє SkyNews.

"Ми щойно почули коротку заяву президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яка брала участь у переговорах сера Кейра Стармера щодо війни в Україні в Лондоні. Вона наполягла на тому, що нам терміново "потрібно переозброїти Європу", додавши, що континент потребує "масового посилення" і "різкого підвищення обороноздатності", - йдеться в повідомленні.

Виступаючи перед журналістами в Ланкастер-хаусі, фон дер Ляєн сказала: "Держави-члени потребують більше фіскального простору для збільшення витрат на оборону… Ми хочемо, щоб США знали, що ми готові захищати демократію".

  • Сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув на саміт з європейськими союзниками у Лондоні. У заході беруть участь лідери Італії, Франції, Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії. Також учасниками події є міністр закордонних справ Туреччини, генеральний секретар НАТО та президенти Європейської комісії та Європейської ради. Україна спільно з Великою Британією та Францією розроблять план припинення бойових дій, який обговорять зі США.
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