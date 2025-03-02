Financial Times: друг Путіна має план перезапуску "Північного потоку-2" за підтримки американців

Колишній шпигун і близький друг Володимира Путіна має план перезапуску російського газопроводу “Північний потік-2” до Європи за підтримки американських інвесторів, пише Financial Times, зазначаючи, що це “колись неймовірний крок, який демонструє масштаби зближення Дональда Трампа з Москвою”.

Як повідомили джерела виданню, йдеться про Маттіаса Варніга, колишнього офіцера Штазі у Східній Німеччині, який до 2023 року керував материнською компанією Nord Stream 2 для російського газового гіганта “Газпром”.

План Варніга передбачав зв’язок із командою Трампа через американських бізнесменів ‒ як частина “зусиль, спрямованих на припинення війни в Україні та одночасного поглиблення економічних зв’язків між США та Росією”.

За словами офіційних осіб у Вашингтоні, деякі члени адміністрації Трампа знають про ініціативу залучення американських інвесторів і вони бачать це як частину спроби відновити відносини з Москвою.

FT пише, що у проєкті були зацікавлені кілька компаній. Зокрема, один очолюваний США консорціум інвесторів розробив план постсанкційної угоди з Газпромом. Високопосадовці ЄС дізналися про обговорення "Північного потоку-2" останніми тижнями. Лідери кількох європейських країн стурбовані та обговорювали це питання.

Один із двох трубопроводів “Північного потоку-2” підірвали у вересні 2022 року, вибух знищив обидва трубопроводи дочірнього проекту “Північний потік-1”. Інший газопровід “Північний потік-2”, річна потужність якого становить 27,5 млрд кубометрів природного газу, неушкоджений, але він ніколи не використовувався.

План Варніга теоретично надасть США безпрецедентний вплив на постачання енергоресурсів до Європи на тлі того, що країни ЄС намагаються припинити свою залежність від російського газу після вторгнення.

“Але перешкоди значні. Це вимагатиме від США скасування санкцій проти Росії, від Росії ‒ згоду відновити продажі, які вона припинила під час війни, а Німеччини ‒ дозволити надходження газу до будь-яких потенційних покупців у Європі”, ‒ йдеться у матеріалі.

“США сказали б: “Ну, тепер Росія буде надійною, тому що в середині цього є надійні американці”, ‒ сказав колишній високопоставлений чиновник США, який знав про спроби укласти угоди. Він додав, що американські інвестори збиратимуть “гроші за безцінь”.

Про план перезапуску трубопроводу заговорили, коли адміністрація Трампа намагається укласти мирну угоду шляхом двосторонніх переговорів з Росією, з яких виключили Європу та Україну. Трамп пообіцяв поглибити економічне співробітництво з Росією, якщо вдасться досягти мирної угоди. Російський лідер Володимир Путін говорив про економічні вигоди, які, за його словами, США можуть отримати від Кремля в разі "врегулювання війни в Україні", стверджуючи, що “кілька компаній” вже спілкувалися щодо потенційних угод.

Варніг сказав Financial Times, що “не брав участі в жодних дискусіях з будь-якими американськими політиками чи представниками бізнесу”.

69-річний Варніг cтав близьким другом московського диктатора в 1990-х роках після того, як відкрив офіс кредитора Dresdner Bank у Санкт-Петербурзі, де тоді ще невідомий Путін очолював міський комітет із закордонних справ. Вони настільки зблизилися, що Путін попросив Варніга поселити його дочок у будинку банкіра в німецькому Редермарку, коли їхня мати серйозно постраждала в автокатастрофі. Путін, який вільно розмовляє німецькою, навчив дітей Варніга кататися на лижах у Давосі та запросив його на похорон свого батька.

З іншого боку Варніг назвав вторгнення Путіна “невимовною помилкою” і пішов у відставку з правління двох керованих Кремлем енергетичних компаній після початку війни в Україні в 2022 році. Він розповів Die Zeit, що особисто звернувся до Путіна з проханням припинити вторгнення через кілька місяців і сказав, що російський президент настільки ізольований, що “єдина людина, яка все ще може йому щось сказати, це я”.