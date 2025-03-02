Bloomberg: після зустрічі із Зеленським Стармер поговорив із Трампом і Макроном

Адміністрація Трампа в приватному порядку дала зрозуміти, що хоче публічних вибачень від Зеленського.

Стармер зателефонував Трампу та президенту Франції Еммануелю Макрону після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Один з європейських посадовців сказав Bloomberg, що адміністрація Трампа в приватному порядку дала зрозуміти, що хоче публічних вибачень від Зеленського для налагодження відносин.

Також, за інформацією джерел видання, британський прем’єр-міністр прагне використовувати свої зв'язки з Білим домом, щоб "утримати трансатлантичний альянс від розпаду".

За словами іншого джерела, наближеного до Стармера, на саміті в Лондоні премʼєр-міністр Великої Британії збере лідерів ЄС і "ввічливо дасть їм зрозуміти, що зараз ведуться лише одні переговори – і це переговори президента Трампа".