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Bloomberg: після зустрічі із Зеленським Стармер поговорив із Трампом і Макроном

Адміністрація Трампа в приватному порядку дала зрозуміти, що хоче публічних вибачень від Зеленського.

Bloomberg: після зустрічі із Зеленським Стармер поговорив із Трампом і Макроном
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Стармер зателефонував Трампу та президенту Франції Еммануелю Макрону після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським, пише Bloomberg з посиланням на джерела. 

Один з європейських посадовців сказав Bloomberg, що адміністрація Трампа в приватному порядку дала зрозуміти, що хоче публічних вибачень від Зеленського для налагодження відносин.

Також, за інформацією джерел видання,  британський прем’єр-міністр прагне використовувати свої зв'язки з Білим домом, щоб "утримати трансатлантичний альянс від розпаду". 

За словами іншого джерела, наближеного до Стармера, на саміті в Лондоні премʼєр-міністр Великої Британії збере лідерів ЄС і "ввічливо дасть їм зрозуміти, що зараз ведуться лише одні переговори – і це переговори президента Трампа".

  • Під час зустрічі на Даунінг-Стріт Кір Стармер запевнив Зеленського у "повній підтримці", і що його країна підтримуватиме Україну стільки, скільки це може знадобитися.
  • Сьогодні, 2 березня, у Британії відбудеться саміт європейських лідерів щодо України.
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