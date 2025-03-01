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У Румунії вчергове виявили уламки російського безпілотника

Поміж уламків виявили бойову нездетоновану частину. 

У Румунії вчергове виявили уламки російського безпілотника
Уламки шахеда на території Румунії, фото ілюстративне
Фото: digi24.ro

Сьогодні, 1 березня, у Румунії заявили, що поблизу кордону із Україною та Молдовою виявили уламки російського безпілотника, зокрема бойову нездетоновану частину. 

Про це повідомили у Міністерстві оборони Румунії. 

"Група фахівців Міністерства національної оборони, Служби розвідки Румунії та Міністерства внутрішніх справ протягом суботи, 1 березня, працює в районі біля пункту пропуску Джурджулешть, повіт Галац, де вчора було повідомлено про осколки безпілотника", – йдеться у повідомленні. 

Знайшли уламки дрона приблизно за 500 метрів від кордону з Республікою Молдова, у заміській зоні, без жодних елементів інфраструктури.

Експертиза показала, що уламки належать безпілотному літальному апарату російського виробництва.

Також на місці виявили активну боєголовку, яка підлягала контрольованому підриву, щоб усунути будь-яку небезпеку для місцевого населення.

  • Наприкінці лютого румунський Сенат підтримав закон про збиття дронів у повітряному просторі без дозволу НАТО.
  • Раніше в Румунії завершилось розслідування міжвідомчої групи з виявлення уламків безпілотника, які впали в прикордонній зоні.
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