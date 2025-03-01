У Румунії вчергове виявили уламки російського безпілотника

Сьогодні, 1 березня, у Румунії заявили, що поблизу кордону із Україною та Молдовою виявили уламки російського безпілотника, зокрема бойову нездетоновану частину.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Румунії.

"Група фахівців Міністерства національної оборони, Служби розвідки Румунії та Міністерства внутрішніх справ протягом суботи, 1 березня, працює в районі біля пункту пропуску Джурджулешть, повіт Галац, де вчора було повідомлено про осколки безпілотника", – йдеться у повідомленні.

Знайшли уламки дрона приблизно за 500 метрів від кордону з Республікою Молдова, у заміській зоні, без жодних елементів інфраструктури.

Експертиза показала, що уламки належать безпілотному літальному апарату російського виробництва.

Також на місці виявили активну боєголовку, яка підлягала контрольованому підриву, щоб усунути будь-яку небезпеку для місцевого населення.