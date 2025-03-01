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​Робітнича партія Курдистану оголосила про перемир'я з Туреччиною після 40-річного конфлікту

Заява прозвучала на тлі імовірного дострокового звільнення лідера РПК. 

​Робітнича партія Курдистану оголосила про перемир'я з Туреччиною після 40-річного конфлікту
Прихильники турецької прокурдської Партії народної рівності та демократії на мітингу після заяви Оджалана.
Фото: EPA/UPG

Заборонена Робітнича партія Курдистану (РПК) у суботу оголосила про перемир'я із Туреччиною після 40-річного конфлікту. До припинення вогню, роззброєння та розпуску закликав ув’язнений лідер угрупування Абдулла Оджалан.

Про це пише Politico та The Guardian.

У заяві РПК йдеться, що перемир'я оголошують, щоб "прокласти шлях до реалізації миру та демократичного суспільства". Також у РПК кажуть, що не вдадуться до "збройних дій, якщо на них не нападатимуть". Проте вони не розпускатимуться, бо таке рішення може бути прийняте лише під прямим керівництвом Оджалана.

Заклик Оджалана прозвучав на тлі "політичних сигналів" від влади Туреччини про те, що лідер PПK, ув’язнений на острові неподалік від Стамбула з 1999 року, може отримати умовно-дострокове звільнення, якщо угрупування розпадеться. У своєму посланні Оджалан стверджував, що збройна боротьба більше не є життєздатним рішенням, і закликав курдські політичні рухи шукати демократичної участі.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган привітав рішення РПК, назвавши звернення Оджалана "історичною можливістю" для припинення конфлікту. Турецька влада буде стежити за ситуацією, щоб забезпечити повний розпуск РПК, але також вимагає, щоб афілійовані групи в Іраку та Сирії теж "наслідували приклад". 

З тих пір, як Оджалана ув'язнили в 1999 році, робилися різні спроби припинити кровопролиття, під час якого загинули понад 40 000 людей. 

Після провалу останнього раунду мирних переговорів у 2015 році подальші контакти не відбувалися до жовтня, допоки Реджеп Тайіп Ердоган не запропонував несподіваний "мирний жест". 

Ірак привітав заклик Оджалана, заявивши, що це "позитивний і важливий крок до досягнення стабільності в регіоні". Присутність PПK в Іраку є "постійним джерелом напруги" між Багдадом і Анкарою.

Угруповання займає позиції в автономному регіоні Іраку Курдистан, де Туреччина також має військові бази та часто проводить наземні та повітряні операції проти курдських бойовиків.

  • PПК – підпільне курдське сепаратистське угруповання, що діє переважно на півночі Іраку й південному сході Туреччини. Визнана терористичним угруповання не лише в Туреччині, а й інших країнах, зокрема США.
  • Угрупування вело бойові дії проти Туреччини із 1984 року, спочатку прагнучи створити незалежну курдську державу, а потім змінила свої вимоги на більшу автономію та права для курдів. Минулі спроби припинення вогню, особливо у 2013-2015 роках, зазнали краху. 
  • Навесні минулого року у Туреччині затримали 239 осіб, підозрюваних у зв'язках з Робітничою партією Курдистану.
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