Президент Євроради наголосив на прагненні до тісної співпраці з Туреччиною для забезпечення миру в Україні

За словами Кошти, ЄС цінує «роль Туреччини як важливого світового та регіонального гравця».

Президент Європейської ради Антоніу Кошта провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

За словами Кошти, ЄС цінує «роль Туреччини як важливого світового та регіонального гравця» та прагне «тісно співпрацювати для забезпечення міцного миру в Україні та підтримки інклюзивного й демократичного переходу в Сирії».

Президент Євроради наголосив, що Туреччина – «стратегічний партнер».