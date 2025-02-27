Президент Євроради наголосив на прагненні до тісної співпраці з Туреччиною для забезпечення миру в Україні

Президент Європейської ради Антоніу Кошта провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
За словами Кошти, ЄС цінує «роль Туреччини як важливого світового та регіонального гравця» та прагне «тісно співпрацювати для забезпечення міцного миру в Україні та підтримки інклюзивного й демократичного переходу в Сирії».
Президент Євроради наголосив, що Туреччина – «стратегічний партнер».
- Стамбул на тлі налагодження стосунків між США і Росією, а також нового підходу Штатів до питання оборони Європи має шанс укріпити свої позиції у ЄС.
- Зокрема, Туреччина, яка має другу за чисельністю армію в НАТО після США, готова надати свої війська для розміщення миротворчих сил в Україні.