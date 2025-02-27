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Трамп заявив про запровадження 25% мита на імпорт із Канади і Мексики з 4 березня

Також підвищать тарифи на імпорт із Китаю.

Трамп заявив про запровадження 25% мита на імпорт із Канади і Мексики з 4 березня
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

4 березня набудуть чинності 25% мита на імпорт товарів із Канади й Мексики до США.

Про це повідомив у своїй соцмережі президент Дональд Трамп.

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Трамп зіслався на те, що з обох держав у Штати продовжують потрапляти великі партії наркотиків, багато з яких у формі фентанілу виробляється і постачається з Китаю. Через це вмирає чимало американців, тому поки трафік не зупиниться або не буде «серйозно обмежений», адміністрація запроваджує вищі тарифи.

За словами Трампа, із 4 березня також підвищать до 10% мита на імпорт із Китаю. 

  • 2 лютого президент США підписав укази про запровадження значних митних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики, а також Китаю.
  • Згодом Канада домоглася відкладення американських мит на місяць.
  • Водночас Трамп постійно наполягає на тому, аби Канада стала 51-им штатом США і тоді зможе уникнути додаткових фінансових навантажень.
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