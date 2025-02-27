Трамп заявив про запровадження 25% мита на імпорт із Канади і Мексики з 4 березня

4 березня набудуть чинності 25% мита на імпорт товарів із Канади й Мексики до США.

Про це повідомив у своїй соцмережі президент Дональд Трамп.

Трамп зіслався на те, що з обох держав у Штати продовжують потрапляти великі партії наркотиків, багато з яких у формі фентанілу виробляється і постачається з Китаю. Через це вмирає чимало американців, тому поки трафік не зупиниться або не буде «серйозно обмежений», адміністрація запроваджує вищі тарифи.

За словами Трампа, із 4 березня також підвищать до 10% мита на імпорт із Китаю.