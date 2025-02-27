Трамп заявив про запровадження 25% мита на імпорт із Канади і Мексики з 4 березня

4 березня набудуть чинності 25% мита на імпорт товарів із Канади й Мексики до США.
Про це повідомив у своїй соцмережі президент Дональд Трамп.
Трамп зіслався на те, що з обох держав у Штати продовжують потрапляти великі партії наркотиків, багато з яких у формі фентанілу виробляється і постачається з Китаю. Через це вмирає чимало американців, тому поки трафік не зупиниться або не буде «серйозно обмежений», адміністрація запроваджує вищі тарифи.
За словами Трампа, із 4 березня також підвищать до 10% мита на імпорт із Китаю.
- 2 лютого президент США підписав укази про запровадження значних митних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики, а також Китаю.
- Згодом Канада домоглася відкладення американських мит на місяць.
- Водночас Трамп постійно наполягає на тому, аби Канада стала 51-им штатом США і тоді зможе уникнути додаткових фінансових навантажень.