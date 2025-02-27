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Угоду з США про спільний інвестиційний фонд підпишуть Свириденко або Сибіга

Кабмін уповноважив на це їх обох. 

Угоду з США про спільний інвестиційний фонд підпишуть Свириденко або Сибіга
Уряд анонсував нові правила допомоги для ВПО
Фото: Кабмін

Уряд уповноважив підписати угоду зі США про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови віцепрем'єрку – міністерку економіки Юлію Свириденко або міністра закордонних справ Андрія Сибігу. Про це йдеться у розпорядженні Кабміну, підписаному прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. 

Ця угода, як очікується, буде підписана завтра в межах візиту до Вашингтона українського президента. Поки що це лише рамковий документ, після якого сторони напрацюють більш конкретний договір про корисні копалини. 

"Уповноважити Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економіки Свириденко Юлію Анатоліївну або Міністра закордонних справ Сибігу Андрія Івановича підписати зазначену Угоду", – йдеться у документі. 

Угода зі США

Фіналізація угоди про корисні копалини, згідно з якою Україна і США співпрацюватимуть у цій сфері, тривала два тижні. За цей час Київ відкинув два драфти, запропоновані американцями, чим викликав критику адміністрації президента США і його самого. 

За словами українського президента Володимира Зеленського, у фінальній пропозиції вдалося прибрати поняття, що Україна винна Штатам за раніше надану допомогу. 

Там більше немає цифри в $500 млрд, яку хотів отримати Дональд Трамп, і зобов'язання віддавати по два долари за кожен один отриманий. 

Участь у переговорах з американцями стосовно угоди брали Юлія Свириденко, голова Офісу президента Андрій Єрмак та віцепрем'єрка Ольга Стефанішина. Єрмак казав, що посадовця, який підпише угоду, визначать уже після того, як цей документ підготують. 

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