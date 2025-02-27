Дорогою до Трампа: Зеленський нині відвідає Ірландію

Український президент Володимир Зеленський сьогодні відвідає Ірландію, пише The Guardian. Візит відбудеться дорогою до США, де він уже завтра матиме зустріч із президентом Дональдом Трампом.

Український президент в Ірландії проведе переговори з тішеком Міхалом Мартіном, який заради цього скасував поїздку до Белфасту. Міністр з питань європейських справ і оборони Томас Бірн на конференції наголосив на ролі Ради Європи у встановлені стійкого миру.

"Нічого не може бути про Європу без Європи. Разом з партнерами по ЄС, Ірландія продовжить розбудовувати глобальну підтримку комплексного, справедливого і тривалого миру на українських умовах, який підтримує суверенітет України і її територіальну цілісність та який базується на повазі до принципів статуту ООН і міжнародного права", – сказав він.

Зустріч із Дональдом Трампом у Володимира Зеленського запланована на завтра, а після Вашингтона додому він вертатиметься через Лондон, де разом із прем'єр-міністром Кіром Стармером поінформує про результати європейських партнерів.