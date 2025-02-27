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Дорогою до Трампа: Зеленський нині відвідає Ірландію

Він проведе зустріч із ірландським прем'єр-міністром. 

Дорогою до Трампа: Зеленський нині відвідає Ірландію
Президент України Володимир Зеленський проводить пресконференцію за підсумками форуму, 23 лютого 2025 р
Фото: EPA/UPG

Український президент Володимир Зеленський сьогодні відвідає Ірландію, пише The Guardian. Візит відбудеться дорогою до США, де він уже завтра матиме зустріч із президентом Дональдом Трампом

Український президент в Ірландії проведе переговори з тішеком Міхалом Мартіном, який заради цього скасував поїздку до Белфасту. Міністр з питань європейських справ і оборони Томас Бірн на конференції наголосив на ролі Ради Європи у встановлені стійкого миру.

"Нічого не може бути про Європу без Європи. Разом з партнерами по ЄС, Ірландія продовжить розбудовувати глобальну підтримку комплексного, справедливого і тривалого миру на українських умовах, який підтримує суверенітет України і її територіальну цілісність та який базується на повазі до принципів статуту ООН і міжнародного права", – сказав він. 

Зустріч із Дональдом Трампом у Володимира Зеленського запланована на завтра, а після Вашингтона додому він вертатиметься через Лондон, де разом із прем'єр-міністром Кіром Стармером поінформує про результати європейських партнерів. 

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