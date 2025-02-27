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Російським командирам, причетним до обстрілу Харкова, заочно повідомили про підозру

У 2022 році ці командири наказали атакувати місто, через що загинули восьмеро людей. 

Російським командирам, причетним до обстрілу Харкова, заочно повідомили про підозру
Командири, яким оголосили про підозру
Фото: Нацполіція

Правоохоронці повідомили про підозру екскомандувачу та трьом командирам військ західного військового округу РФ, які у 2022 році наказали атакувати Харків, через що загинули восьмеро людей. 

Про це повідомили у Офісі генпрокурора та Нацполіції

Унаслідок ракетних обстрілів, які здійснювались за вказівкою російських офіцерів, 28 лютого 2022 року загинуло восьмеро мирних мешканців Шевченківського району міста, у тому числі 17-річний хлопець, поранено жінку. Крім того, була пошкоджена цивільна інфраструктура: пошкоджено кілька багатоповерхівок. Майже повністю було зруйновано школу, і завдана шкода складає понад 13 млн гривень. Під ударом був і дитячий садок – експерти оцінили пошкодження на суму майже 2,2 млн гривень.

Російський обстріл Харкова 28 лютого 2022 року
Фото: Офіс генпрокурора
Російський обстріл Харкова 28 лютого 2022 року

Встановили,що до воєнного злочину причетний 59-річний генерал – полковник, який на той час обіймав посаду командувача військ західного військового округу зс РФ. 

Серед фігурантів також є 59-річний перший заступник командувача військ західного військового округу зс РФ, 61-річний начальник групи вогневого і ядерного ураження штабу західного військового округу РФ, заступник начальника штабу угрупування військ "Запад" та 47-річний командир військової частини № 53956 79-ї гвардійської реактивної артилерійської Новозибківської Червонопрапорної, орденів Суворова й Олександра Невського бригади західного військового округу збройних сил Російської Федерації.

Обстріл Харкова 28 лютого 2022 року
Фото: офіс генпрокурора
Обстріл Харкова 28 лютого 2022 року

Поліцейські зібрали неспростовні докази того, що за наказом цих офіцерів 28 лютого 2022 року ворожа армія здійснила серію масштабних цілеспрямованих ударів з РСЗВ «Смерч» уламково-фугасними касетними некерованими реактивними снарядами 9М27 та 9М55К невибіркової дії по Шевченківському району міста, наслідком яких стало вбивство цивільних громадян. 

Зловмисникам заочно повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

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