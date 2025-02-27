Російським командирам, причетним до обстрілу Харкова, заочно повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру екскомандувачу та трьом командирам військ західного військового округу РФ, які у 2022 році наказали атакувати Харків, через що загинули восьмеро людей.
Про це повідомили у Офісі генпрокурора та Нацполіції.
Унаслідок ракетних обстрілів, які здійснювались за вказівкою російських офіцерів, 28 лютого 2022 року загинуло восьмеро мирних мешканців Шевченківського району міста, у тому числі 17-річний хлопець, поранено жінку. Крім того, була пошкоджена цивільна інфраструктура: пошкоджено кілька багатоповерхівок. Майже повністю було зруйновано школу, і завдана шкода складає понад 13 млн гривень. Під ударом був і дитячий садок – експерти оцінили пошкодження на суму майже 2,2 млн гривень.
Встановили,що до воєнного злочину причетний 59-річний генерал – полковник, який на той час обіймав посаду командувача військ західного військового округу зс РФ.
Серед фігурантів також є 59-річний перший заступник командувача військ західного військового округу зс РФ, 61-річний начальник групи вогневого і ядерного ураження штабу західного військового округу РФ, заступник начальника штабу угрупування військ "Запад" та 47-річний командир військової частини № 53956 79-ї гвардійської реактивної артилерійської Новозибківської Червонопрапорної, орденів Суворова й Олександра Невського бригади західного військового округу збройних сил Російської Федерації.
Поліцейські зібрали неспростовні докази того, що за наказом цих офіцерів 28 лютого 2022 року ворожа армія здійснила серію масштабних цілеспрямованих ударів з РСЗВ «Смерч» уламково-фугасними касетними некерованими реактивними снарядами 9М27 та 9М55К невибіркової дії по Шевченківському району міста, наслідком яких стало вбивство цивільних громадян.
Зловмисникам заочно повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.