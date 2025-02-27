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Центристські партії в Австрії домовилися про коаліцію без ультраправих

Якщо угоду підпишуть, це буде перша трипартійна коаліція в країні з 1940-х років.

Центристські партії в Австрії домовилися про коаліцію без ультраправих

Правоцентристська Народна партія (ÖVP), лівоцентристські соціал-демократи (SPÖ) і ліберальна партія Neos домовилися сформувати уряд, пише DW з посиланням на лідерів партій.

Це буде перша трипартійна коаліція в країні з 1940-х років, і вона почне керувати країною наступного тижня ‒ якщо всі три партії підпишуть угоду до того часу.

Є занепокоєння, що члени Neos, наймолодшого члена коаліції з лише 9% голосів, можуть бути не в захваті від угоди. Дві третини партійних законодавців повинні погодитися на угоду на саміті в неділю.

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Коаліційна угода відсунула на другий план ультраправу Партію свободи (FPÖ), яка з 28,8% голосів була найсильнішою партією на виборах у вересні. FPÖ намагалася сформувати уряд, але коаліційні переговори провалилися в грудні.

Лідер FPÖ Герберт Кікл назвав це “коаліцією невдах” і закликав до позачергових виборів.

У лютому Герберт Кікль офіційно сповістив президента Австрії Александра ван дер Беллена про невдачу коаліційних перемовин з консервативною Народною партією. 

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