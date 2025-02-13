Австрійські праві провалили перемовини щодо формування уряду

Лідер ультраправої проросійської "Партії свободи" Герберт Кікль офіційно сповістив президента Австрії Александра ван дер Беллена про невдачу коаліційних перемовин з консервативною Народною партією.

Як пише Reuters, намір переможців минулорічних парламентських виборів сформувати першу в новітній історії країни праву більшість зазнав краху через розбіжності у поглядах з "народниками" - єдиною політичною силою, яка була готова домовлятися із Кіклем. Ультраправі хотіли отримати не лише посаду канцлера, але й портфелі міністра внутрішніх справ та міністра фінансів, що не влаштувало потенційних партнерів.

У вечірньому зверненні до нації президент ван дер Беллен окреслив чотири можливих варіанти виходу з політичної кризи: проведення дострокових виборів, формування уряду меншості, спроба знову запустити перемовини між іншими партіями або ж запрошення безпартійних технократів до тимчасового уряду. Глава держави пообіцяв провести консультації, щоб обрати найбільш швидкий та прийнятний для усіх сторін сценарій.

Дострокові вибори, на проведення яких знадобиться не менше трьох місяців, можуть лише допомогти ультраправим, проти приходу до влади яких виступає президент. За опитуваннями, рейтинг "Партії свободи" за час коаліціяди тільки зростав.