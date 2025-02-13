В Україні побудують перший завод з виробництва високотехнологічного листового скла
Новини компанійВ Україні побудують перший завод з виробництва високотехнологічного листового скла
“Ви не із Західної України?”: патріарх Кирило присоромив священника через слова, що церква не має займатись “патріотизмом”
“Ви не із Західної України?”: патріарх Кирило присоромив священника через слова, що церква не має займатись “патріотизмом”
Удар по родовищах газу і морози. Ситуація в енергетиці значно погіршилася
Удар по родовищах газу і морози. Ситуація в енергетиці значно погіршилася
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Росіяни атакували Київ та передмістя балістикою, є загиблий і поранені (оновлено)
Росіяни атакували Київ та передмістя балістикою, є загиблий і поранені (оновлено)
Голова штабу Антитерористичного центру СБУ виявився агентом ФСБ: Малюк розповів про затримання (оновлено)
Голова штабу Антитерористичного центру СБУ виявився агентом ФСБ: Малюк розповів про затримання (оновлено)
Агентом ФСБ у штабі Антитерористичного центру СБУ виявився полковник Козюра. Що про нього відомо
Агентом ФСБ у штабі Антитерористичного центру СБУ виявився полковник Козюра. Що про нього відомо
“ЄС” вимагає відсторонити голову фракції “Слуга народу” Арахамію з Ради через “російське матюччя”
“ЄС” вимагає відсторонити голову фракції “Слуга народу” Арахамію з Ради через “російське матюччя”
Олексій Антипович, група «Рейтинг»: «30 % українців холодно ставляться до тих, хто виїхав за кордон»
Олексій Антипович, група «Рейтинг»: «30 % українців холодно ставляться до тих, хто виїхав за кордон»
ГоловнаСвіт

Австрійські праві провалили перемовини щодо формування уряду

Президент республіки має обрати один із чотирьох варіантів розвитку подій.

Австрійські праві провалили перемовини щодо формування уряду
Парламент Австрії
Фото: EPA/UPG

Лідер ультраправої проросійської "Партії свободи" Герберт Кікль офіційно сповістив президента Австрії  Александра ван дер Беллена про невдачу коаліційних перемовин з консервативною Народною партією. 

Як пише Reuters, намір переможців минулорічних парламентських виборів сформувати першу в новітній історії країни праву більшість зазнав краху через розбіжності у поглядах з "народниками" - єдиною політичною силою, яка була готова домовлятися із Кіклем. Ультраправі хотіли отримати не лише посаду канцлера, але й портфелі міністра внутрішніх справ та міністра фінансів, що не влаштувало потенційних партнерів. 

У вечірньому зверненні до нації президент ван дер Беллен окреслив чотири можливих варіанти виходу з політичної кризи: проведення дострокових виборів, формування уряду меншості, спроба знову запустити перемовини між іншими партіями або ж запрошення безпартійних технократів до тимчасового уряду. Глава держави пообіцяв провести консультації, щоб обрати найбільш швидкий та прийнятний для усіх сторін сценарій.

Дострокові вибори, на проведення яких знадобиться не менше трьох місяців, можуть лише допомогти ультраправим, проти приходу до влади яких виступає президент. За опитуваннями, рейтинг "Партії свободи" за час коаліціяди тільки зростав. 

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies