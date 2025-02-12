Болгарія залучає американські інвестиції у будівництво двох нових атомних реакторів

представники Болгарії і EXIM на переговорах щодо залучення інвестицій

Болгарія залучає від США фінансування для будівництва двох нових реакторів Westinghouse AP 1000 на Козлдуйській АЕС.

Як ідеться на сайті Експортно-імпортного банку США, це питання обговорили на зустрічі міністр енергетики Болгарії Жечо Станков, виконавчий директор АЕС Петьо Іванов і керівництво банку.

Ідеться про інвестиції у розмірі 8,6 мільярда доларів. EXIM заявив, що готовий підтримати американське енергетичне домінування через інвестиції в ядерну енергетику Болгарії. Це дозволить створити нові робочі місця і зменшити вплив недружніх держав.

EXIM має досвід фінансування великомасштабних проєктів у галузі атомної енергетики, а також фінансування інженерних техніко-економічних обґрунтувань.