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Болгарія залучає американські інвестиції у будівництво двох нових атомних реакторів

Ідеться про Козлодуйську АЕС.

Болгарія залучає американські інвестиції у будівництво двох нових атомних реакторів
представники Болгарії і EXIM на переговорах щодо залучення інвестицій
Фото: EXIM

Болгарія залучає від США фінансування для будівництва двох нових реакторів Westinghouse AP 1000 на Козлдуйській АЕС.

Як ідеться на сайті Експортно-імпортного банку США, це питання обговорили на зустрічі міністр енергетики Болгарії Жечо Станков, виконавчий директор АЕС Петьо Іванов і керівництво банку.

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Ідеться про інвестиції у розмірі 8,6 мільярда доларів. EXIM заявив, що готовий підтримати американське енергетичне домінування через інвестиції в ядерну енергетику Болгарії. Це дозволить створити нові робочі місця і зменшити вплив недружніх держав.

EXIM має досвід фінансування великомасштабних проєктів у галузі атомної енергетики, а також фінансування інженерних техніко-економічних обґрунтувань.

  • Тим часом Україна має намір придбати в Болгарії російське обладнання, аби добудувати два енергоблоки на Хмельницькій АЕС.
  • Верховна Рада для цього схвалила законопроєкт про закупівлю у Болгарії реакторів. Йдеться про дозвіл тільки на купівлю, а не початок будівництва.
  • Реактори, які закуповувала Болгарія, виготовлені в Росії. Це було одним із аргументів критиків законопроєкту. Також вони вказували на недоцільність добудови в умовах війни. Міненерго натомість переконувало, що нові атомні блоки потрібні негайно у зв'язку з завданими Росією руйнуваннями. В уряді також казали, що більшість обладнання цих блоків була українського виробництва. 
  • "Наші гроші" з посиланням на інші медіа писали, що вартість реакторів у Болгарії після їх купівлі зросла з $ 600 млн до 1,1 млрд. В "Енергоатомі" опісля звинуватили журналістів у поширенні фейків і сказали, що "маніпулятивні твердження щодо вартості реакторного обладнання АЕС Belene, яке є власністю Уряду Республіки Болгарія, є недоречними, так як комерційні переговори досі тривають. На сьогодні згідно з рішенням болгарського парламенту вартість зазначеного обладнання складає 600 млн доларів США".  
  • Володимир Зеленський підтримав законопроєкт і заявив, що коли енергоблоки добудують, то це додасть більш ніж 2 гігавати електроенергії в систему.
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