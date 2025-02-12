Глава Пентагону виступає за те, аби Європа надавала Україні більшу частину військової допомоги

«Захист європейської безпеки має бути ключовим для європейських членів НАТО», - заявив Гегсет.

Європа у майбутньому має надавати Україні більшу частину летальної і нелетальної допомоги.

За це висловився міністр оборони США Піт Гегсет перед початком засідання «Рамштайну», передає «Європейська правда».

Глава Пентагону сказав, що «захист європейської безпеки має бути ключовим для європейських членів НАТО» і саме тому Європа «має забезпечити переважну частку майбутньої летальної та нелетальної допомоги Україні».

«Це означає надання більшої кількості боєприпасів і обладнання, розширення оборонної промислової бази і, що дуже важливо, роз'яснення своїм громадянам загрози, що стоїть перед Європою», – зазначив Гегсет.