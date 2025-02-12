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Глава Пентагону виступає за те, аби Європа надавала Україні більшу частину військової допомоги

«Захист європейської безпеки має бути ключовим для європейських членів НАТО», - заявив Гегсет.

Глава Пентагону виступає за те, аби Європа надавала Україні більшу частину військової допомоги
міністр оборони США Піт Гегсет
Фото: Facebook/Pete Hegseth

Європа у майбутньому має надавати Україні більшу частину летальної і нелетальної допомоги.

За це висловився міністр оборони США Піт Гегсет перед початком засідання «Рамштайну», передає «Європейська правда».

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Глава Пентагону сказав, що «захист європейської безпеки має бути ключовим для європейських членів НАТО» і саме тому Європа «має забезпечити переважну частку майбутньої летальної та нелетальної допомоги Україні».

«Це означає надання більшої кількості боєприпасів і обладнання, розширення оборонної промислової бази і, що дуже важливо, роз'яснення своїм громадянам загрози, що стоїть перед Європою», – зазначив Гегсет.

  • Ще у 2024 році перед обранням на посаду президента Дональд Трамп поставив питання недостатньої, на його думку, європейської допомоги Україні. «Чому Європа не може вкладати таку ж або пропорційну суму, яку вкладають Сполучені Штати Америки, щоб допомогти країні, яка відчайдушно потребує допомоги? Як всі погоджуються, виживання і сила України повинні бути набагато важливішими для Європи, ніж для нас, але це також важливо і для нас», - заявляв тоді політик.
  • 11 лютого видання The Telegraph оприлюднило матеріал про те, що розробка плану завершення війни в Україні в адміністрації Дональда Трампа була поставлена на паузу задля долучення до процесу союзників з НАТО.
  • Спецпосланець з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що європейські держави отримають місце за столом перемовин та пообіцяв провести індивідуальні консультації з їхніми лідерами перед тим, як фіналізувати довгоочікуваний мирний план.
  • Перед засіданням «Рамштайну» також стало відомо, що новий глава Пентагону Піт Гегсет не робитиме заяв щодо нової безпекової допомоги для України.
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