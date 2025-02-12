Глава Пентагону виступає за те, аби Європа надавала Україні більшу частину військової допомоги

Європа у майбутньому має надавати Україні більшу частину летальної і нелетальної допомоги.
За це висловився міністр оборони США Піт Гегсет перед початком засідання «Рамштайну», передає «Європейська правда».
Глава Пентагону сказав, що «захист європейської безпеки має бути ключовим для європейських членів НАТО» і саме тому Європа «має забезпечити переважну частку майбутньої летальної та нелетальної допомоги Україні».
«Це означає надання більшої кількості боєприпасів і обладнання, розширення оборонної промислової бази і, що дуже важливо, роз'яснення своїм громадянам загрози, що стоїть перед Європою», – зазначив Гегсет.
- Ще у 2024 році перед обранням на посаду президента Дональд Трамп поставив питання недостатньої, на його думку, європейської допомоги Україні. «Чому Європа не може вкладати таку ж або пропорційну суму, яку вкладають Сполучені Штати Америки, щоб допомогти країні, яка відчайдушно потребує допомоги? Як всі погоджуються, виживання і сила України повинні бути набагато важливішими для Європи, ніж для нас, але це також важливо і для нас», - заявляв тоді політик.
- 11 лютого видання The Telegraph оприлюднило матеріал про те, що розробка плану завершення війни в Україні в адміністрації Дональда Трампа була поставлена на паузу задля долучення до процесу союзників з НАТО.
- Спецпосланець з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що європейські держави отримають місце за столом перемовин та пообіцяв провести індивідуальні консультації з їхніми лідерами перед тим, як фіналізувати довгоочікуваний мирний план.
- Перед засіданням «Рамштайну» також стало відомо, що новий глава Пентагону Піт Гегсет не робитиме заяв щодо нової безпекової допомоги для України.