NYT: США віддадуть Росії кіберзлочинця Винника в обмін на вчителя Фогеля

Адміністрація Дональда Трампа звільняє кіберзлочинця Олександра Винника в обмін на американського вчителя Марка Фогеля, передає The New York Times.
Винник був засуджений за ненасильницькі злочини. У травні 2024 року він визнав себе винним у змові з ціллю відмивання грошей. За інформацією американського Мін’юсту, Винник був одним із операторів BTC-e - однієї з найбільших у світі бірж віртуальних валют і відповідальний за збитки у розмірі не менш ніж 121 мільйон доларів.
- У липні 2017-го росіянина затримали в Греції за запитом США. Йому інкримінували відмивання грошей через транзакції біткойнів. Мін'юст США пред'явив йому звинувачення і заявив, що Винник відмивав гроші за допомогою BTC-e.
- Влада США вважає, що Винник може бути причетний до злому японської біржі криптовалют Mt.Gox. Вона завершила роботу в 2014 році через кібератаку. За версією правоохоронних органів США, росіянин отримав гроші в результаті злому біржі і зміг відмити їх через BTC-e і Tradehill.
- Щодо викладача у російській англо-американській школі Марка Фогеля, то його і ще приблизно 20 громадян США російська влада ув'язнила у 2021 році за кримінальними звинуваченнями на тлі погіршення відносин зі Штатами. Фогеля затримали з марихуаною, яка, за його словами, була медичною і необхідною йому для втамування болю в спині. Росіяни звинуватили його в перевезенні наркотиків і засудили до 14 років ув'язнення.
- На переговори до РФ щодо звільнення Фогеля їздив спецпредставник Трампа Стівен Віткофф, який, за інформацією американських медіа, став ще одним представником США, який займається російсько-українською війною в адміністрації президента США.