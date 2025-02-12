NYT: США віддадуть Росії кіберзлочинця Винника в обмін на вчителя Фогеля

Адміністрація Дональда Трампа звільняє кіберзлочинця Олександра Винника в обмін на американського вчителя Марка Фогеля, передає The New York Times.

Винник був засуджений за ненасильницькі злочини. У травні 2024 року він визнав себе винним у змові з ціллю відмивання грошей. За інформацією американського Мін’юсту, Винник був одним із операторів BTC-e - однієї з найбільших у світі бірж віртуальних валют і відповідальний за збитки у розмірі не менш ніж 121 мільйон доларів.