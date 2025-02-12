В Україні побудують перший завод з виробництва високотехнологічного листового скла
Новини компанійВ Україні побудують перший завод з виробництва високотехнологічного листового скла
На Санторіні стався найпотужніший землетрус у "серії поштовхів"
На Санторіні стався найпотужніший землетрус у "серії поштовхів"
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
“ЄС” вимагає відсторонити голову фракції “Слуга народу” Арахамію з Ради через “російське матюччя”
“ЄС” вимагає відсторонити голову фракції “Слуга народу” Арахамію з Ради через “російське матюччя”
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
Жоден затриманий у справі про земельні махінації в Києві ще не вийшов під заставу, – НАБУ
Жоден затриманий у справі про земельні махінації в Києві ще не вийшов під заставу, – НАБУ
Колишню українську спортсменку заочно засудили до 12 років тюрми за пособництво армії окупантів
Колишню українську спортсменку заочно засудили до 12 років тюрми за пособництво армії окупантів
ГоловнаСвіт

NYT: США віддадуть Росії кіберзлочинця Винника в обмін на вчителя Фогеля

Винник був відповідальний за збитки у розмірі не менш ніж 121 мільйон доларів.

NYT: США віддадуть Росії кіберзлочинця Винника в обмін на вчителя Фогеля
Олександр Винник
Фото: скриншот відео

Адміністрація Дональда Трампа звільняє кіберзлочинця Олександра Винника в обмін на американського вчителя Марка Фогеля, передає The New York Times.

Винник був засуджений за ненасильницькі злочини. У травні 2024 року він визнав себе винним у змові з ціллю відмивання грошей. За інформацією американського Мін’юсту, Винник був одним із операторів BTC-e - однієї з найбільших у світі бірж віртуальних валют і відповідальний за збитки у розмірі не менш ніж 121 мільйон доларів.

  • У липні 2017-го росіянина затримали в Греції за запитом США. Йому інкримінували відмивання грошей через транзакції біткойнів. Мін'юст США пред'явив йому звинувачення і заявив, що Винник відмивав гроші за допомогою BTC-e.
  • Влада США вважає, що Винник може бути причетний до злому японської біржі криптовалют Mt.Gox. Вона завершила роботу в 2014 році через кібератаку. За версією правоохоронних органів США, росіянин отримав гроші в результаті злому біржі і зміг відмити їх через BTC-e і Tradehill.
  • Щодо викладача у російській англо-американській школі Марка Фогеля, то його і ще приблизно 20 громадян США російська влада ув'язнила у 2021 році за кримінальними звинуваченнями на тлі погіршення відносин зі Штатами. Фогеля затримали з марихуаною, яка, за його словами, була медичною і необхідною йому для втамування болю в спині. Росіяни звинуватили його в перевезенні наркотиків і засудили до 14 років ув'язнення.
  • На переговори до РФ щодо звільнення Фогеля їздив спецпредставник Трампа Стівен Віткофф, який, за інформацією американських медіа, став ще одним представником США, який займається російсько-українською війною в адміністрації президента США.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies