Рютте: країни НАТО надали Україні 50 млрд євро допомоги

Напередодні міністерської зустрічі у Брюсселі Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що країни-члени Північноатлантичного альянсу вже надали Україні більше, ніж обіцяні торік 40 мільярдів євро оборонної підтримки, пише "АрміяInform".

"На Вашингтонському саміті члени Альянсу пообіцяли надати Україні 40 мільярдів євро допомоги в галузі безпеки до 2024 року. Вони не лише виконали свої зобов’язання. Вони їх значно перевиконали. Вони надали понад 50 мільярдів євро, більше половини з яких — від європейських членів Альянсу та Канади", — заявив Рютте.

Генсек підкреслив, що перевиконання зобов'язань перед Україною є чітким сигналом непохитної відданості з боку НАТО.

"Це також великий крок у напрямку того, до чого закликав президент Трамп. Я згоден з ним, що ми повинні рівномірно розподілити безпекову допомогу Україні. Але для того, щоб дійсно змінити траєкторію конфлікту, ми повинні зробити ще більше", — додав Генсек.

Рютте тако наголосив, що чим сильнішою буде Україна на полі бою, тим сильнішою вона буде за столом переговорів: "Тим більше шансів отримати хорошу угоду для досягнення тривалого миру".