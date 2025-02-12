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Китай направив до Тайваню 30 бойових літаків та 8 кораблів

23 судна перетнули серединну лінію, яка розмежовує простір між островом та материком.

Китай направив до Тайваню 30 бойових літаків та 8 кораблів
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Міністерство оборони Тайваню повідомило, що Китай направив до острова 30 бойових літаків та 8 кораблів військово-морських сил. 

Про це обронне відомство написало у соцмережі Х. 

Там додали, що 23 із 30 літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки, яка неофіційно розмежовує простір між островом та материком. Повітряні судна  увійшли в північну, південно-західну та східну зони  ППО Тайваню. 

  • На початку 2025 року зафіксували 22 китайські військові літаки, зокрема і винищувачі J-16, які здійснювали "патрулювання бойової готовності" навколо Тайваню спільно з військовими кораблями.
  • А через місяць біля Тайваню виявили китайські військові літаки та шість повітряних куль.
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