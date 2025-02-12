Китай направив до Тайваню 30 бойових літаків та 8 кораблів

23 судна перетнули серединну лінію, яка розмежовує простір між островом та материком.

Міністерство оборони Тайваню повідомило, що Китай направив до острова 30 бойових літаків та 8 кораблів військово-морських сил.

Про це обронне відомство написало у соцмережі Х.

Там додали, що 23 із 30 літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки, яка неофіційно розмежовує простір між островом та материком. Повітряні судна увійшли в північну, південно-західну та східну зони ППО Тайваню.

30 PLA aircraft, 7 PLAN vessels and 1 official ship around Taiwan were detected up until 6 a.m. (UTC+8) today. 23 out of 30 sorties crossed the median line and entered Taiwan’s northern, southwestern and eastern ADIZ. We have monitored the situation and responded accordingly. pic.twitter.com/eVSsh9Pami — 國防部 Ministry of National Defense, ROC(Taiwan) 🇹🇼 (@MoNDefense) February 12, 2025