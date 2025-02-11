Жоден затриманий у справі про земельні махінації в Києві ще не вийшов під заставу, – НАБУ
Жоден затриманий у справі про земельні махінації в Києві ще не вийшов під заставу, – НАБУ
Wall Street Journal: з 2022 Україна була найбільшим одержувачем коштів від USAID
Wall Street Journal: з 2022 Україна була найбільшим одержувачем коштів від USAID
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
Німецький концерн Rheinmetall поставив в Україну ще п'ять авіадесантних тактичних машин Caracal
Німецький концерн Rheinmetall поставив в Україну ще п'ять авіадесантних тактичних машин Caracal
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
"Будьте жорстокими": експрацівники в'язниць Росії розповіли про вказівки катувати українських полонених
"Будьте жорстокими": експрацівники в'язниць Росії розповіли про вказівки катувати українських полонених
На Санторіні стався найпотужніший землетрус у "серії поштовхів"
На Санторіні стався найпотужніший землетрус у "серії поштовхів"
ГоловнаСвіт

Tesla запустила в роботу "мегазавод" у Шанхаї

Підприємство вироблятиме накопичувальні батареї. 

Tesla запустила в роботу "мегазавод" у Шанхаї
Другий завод Tesla у Шанхаї
Фото: Xinhua

Американська автомобільна компанія Tesla 11 лютого запустила в роботу "мегазавод" у Шанхаї, повідомляє китайське державне інформаційне агентство Xinhua. Підприємство виготовлятиме акумулятори для накопичування енергії, відомі як Megapack. 

Це вже другий великий об'єкт цієї компанії в Шанхаї і перший подібний за межами Сполучених Штатів. Китайці вважають, що запуск у роботу нового заводу свідчить про поглиблення інвестицій Tesla у КНР на тлі глобальних викликів торговельного протекціонізму. 

Річна виробнича потужність нового шанхайського заводу становить 10 000 одиниць (або 40 гігават-годин) накопичування енергії. Площа заводу – 200 000 м кв., а вартість інвестицій в підприємство становить близько $202 млн. 

Завод запустили в роботу через вісім місяців після початку його побудови, повідомили на сайті китайського консульства

"Ми стали свідками неймовірної швидкості Шанхаю і Tesla знову. Я радий, що ця фабрика розпочне захопливий рік для Tesla", – прокоментував віцепрезидент компанії Майк Снайдер. 

  • Відкриття заводу компанії наближеного до президента Дональда Трампа підприємця Ілона Маска відбулося на тлі торговельної війни США і КНР. 
  • Після оголошення про застосування мит у 10 % на китайський імпорт Пекін вжив заходів у відповідь. За даними Wall Street Journal, Китай розробляє список американських компаній, проти яких розпочне антимонопольні розслідування. 
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies