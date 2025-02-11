Tesla запустила в роботу "мегазавод" у Шанхаї

Американська автомобільна компанія Tesla 11 лютого запустила в роботу "мегазавод" у Шанхаї, повідомляє китайське державне інформаційне агентство Xinhua. Підприємство виготовлятиме акумулятори для накопичування енергії, відомі як Megapack.

Це вже другий великий об'єкт цієї компанії в Шанхаї і перший подібний за межами Сполучених Штатів. Китайці вважають, що запуск у роботу нового заводу свідчить про поглиблення інвестицій Tesla у КНР на тлі глобальних викликів торговельного протекціонізму.

Річна виробнича потужність нового шанхайського заводу становить 10 000 одиниць (або 40 гігават-годин) накопичування енергії. Площа заводу – 200 000 м кв., а вартість інвестицій в підприємство становить близько $202 млн.

Завод запустили в роботу через вісім місяців після початку його побудови, повідомили на сайті китайського консульства.

"Ми стали свідками неймовірної швидкості Шанхаю і Tesla знову. Я радий, що ця фабрика розпочне захопливий рік для Tesla", – прокоментував віцепрезидент компанії Майк Снайдер.