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Сенат попередньо схвалив кандидатуру Тулсі Габбард на посаду голови розвідки США

Залишилося одне фінальне голосування.

Сенат попередньо схвалив кандидатуру Тулсі Габбард на посаду голови розвідки США
Тулсі Габбард
Фото: EPA/UPG

Тулсі Габбард, якій в Україні свого часу на публічному рівні закидали просування російських наративів, на крок наблизилася до того, щоб обійняти посаду голови Національної розвідки США. 

Як пише The Hill, Сенат у понеділок провів процедурне голосування, в разі успіху якого для Габбард відкривався прямий шлях до затвердження. Партійна дисципліна зробила свою справу: 52 республіканці підтримали кандидатуру, яка була висунута президентом Дональдом Трампом, а 46 демократів висловилися проти.

У вівторок чи середу Габбард достатньо отримати такий самий результат під час заключного голосування, щоб стати на чолі 18 державних розвідувальних агенцій та керувати штатом у 1750 співробітників. Очікується, що проблем не виникне: навіть ті республіканські сенатори, які були скептично налаштовані до інших членів команди Трампа, як-от міністра оборони Піта Хегсета, згодні призначити Габбард.

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