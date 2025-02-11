Поворот до консерватизму чи популізму?
Поворот до консерватизму чи популізму?
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
"Будьте жорстокими": експрацівники в'язниць Росії розповіли про вказівки катувати українських полонених
"Будьте жорстокими": експрацівники в'язниць Росії розповіли про вказівки катувати українських полонених
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
Польща і Україна. Оборонне зближення
Польща і Україна. Оборонне зближення
Wall Street Journal: з 2022 Україна була найбільшим одержувачем коштів від USAID
Wall Street Journal: з 2022 Україна була найбільшим одержувачем коштів від USAID
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
ГоловнаСвіт

На Санторіні стався найпотужніший землетрус у "серії поштовхів"

Грецький острів і надалі потерпає від природного феномену.

На Санторіні стався найпотужніший землетрус у "серії поштовхів"
Острів Санторіні
Фото: EPA/UPG

На грецькому острові Санторіні у понеділок було зафіксовано найпотужніший землетрус від часу початку так званої "серії поштовхів" - тривалої сейсмічної активності, пов'язаної з рухом тектонічних плит. 

Як пише BBC, сила землетрусу була оцінена у 5,3 бала, що несе загрозу руйнування інфраструктури. Поштовхи відчували навіть в континентальній частині країни, зокрема у столиці Афінах.

Загалом від початку природного феномену Санторіні трусило з різною інтенсивністю вже майже 13 тисяч разів. Сейсмологи стверджували, що спостерігається тенденція до зменшення інтенсивності землетрусів, але новий рекорд за шкалою Ріхтера змушує їх непокоїтися.

Острів залишили щонайменше 11 тисяч людей, яким запропонували евакуацію. Інформація про постраждалих від землетрусів не надходила. Режим надзвичайної ситуації діятиме щонайменше до 3 березня.    

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies