На Санторіні стався найпотужніший землетрус у "серії поштовхів"

На грецькому острові Санторіні у понеділок було зафіксовано найпотужніший землетрус від часу початку так званої "серії поштовхів" - тривалої сейсмічної активності, пов'язаної з рухом тектонічних плит.

Як пише BBC, сила землетрусу була оцінена у 5,3 бала, що несе загрозу руйнування інфраструктури. Поштовхи відчували навіть в континентальній частині країни, зокрема у столиці Афінах.

Загалом від початку природного феномену Санторіні трусило з різною інтенсивністю вже майже 13 тисяч разів. Сейсмологи стверджували, що спостерігається тенденція до зменшення інтенсивності землетрусів, але новий рекорд за шкалою Ріхтера змушує їх непокоїтися.

Острів залишили щонайменше 11 тисяч людей, яким запропонували евакуацію. Інформація про постраждалих від землетрусів не надходила. Режим надзвичайної ситуації діятиме щонайменше до 3 березня.