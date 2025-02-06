У Греції парламент знову не зміг обрати президента

Парламент Греції вчергове не зміг обрати нового президента в третьому турі голосування.
Як пише Bloomberg, кандидат отримав навіть меншу підтримку, ніж у попередні дві спроби.
Спікер парламенту Константінос Тасулас, якого на посаду президента висунув прем’єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс, здобув лише 160 голосів. Для обрання в третьому турі необхідно було набрати щонайменше 180 голосів із 300.
Видання зазначає, що результати голосування в четвер були очікуваними, оскільки багато опозиційних партій мають власних кандидатів і з самого початку процесу дали зрозуміти, що не голосуватимуть за Тассуласа.
У правоцентристській партії "Нова демократія" Міцотакіса є 156 депутатів, і там заявили, що підтримають Тассуласа.
Наступне голосування відбудеться 12 лютого, коли Тассуласа, як очікується, таки оберуть президентом країни, оскільки для цього знадобиться лише проста більшість із 151 законодавця.
- У 2020 році парламент Греції обрав президенткою Катерину Сакелларопулу. Вона стала першою жінкою на цій посаді. За неї проголосував 261 з 300 депутатів.