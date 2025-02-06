Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
​Spiegel: Росія провела у Німеччині масштабну диверсійну операцію, аби погіршити рейтинг «Зелених»
​Spiegel: Росія провела у Німеччині масштабну диверсійну операцію, аби погіршити рейтинг «Зелених»
Фінмоніторинг виявив фінансування благодійного фонду і парафій УПЦ МП коштом Росії
Фінмоніторинг виявив фінансування благодійного фонду і парафій УПЦ МП коштом Росії
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
З російського полону повернули 150 наших захисників (доповнено)
З російського полону повернули 150 наших захисників (доповнено)
Рада-13. Парламентська криза, підготовка до виборів і проблеми з голосами
Рада-13. Парламентська криза, підготовка до виборів і проблеми з голосами
Перша війна другого строку Дональда Трампа
Перша війна другого строку Дональда Трампа
ГоловнаСвіт

Данія почне інспектувати танкери "тіньового флоту"

Рішення ухвалили у відповідь на "активність старих суден, які перевозять нафту через данські протоки".

Данія почне інспектувати танкери "тіньового флоту"
Прапор Данії
Фото: radatv

Данія посилить заходи безпеки для танкерів, які, на її думку, можуть становити небезпеку для екології, мореплавання та моряків, пише DW із посиланням на заяву морського управління королівства. 

У відомстві зазначили, що ухвалили таке рішення у відповідь на "активність старих суден, які перевозять нафту через данські протоки".

"Контроль державою порту зосереджений на танкерах, оскільки аварія, пов'язана з пошкодженням або аварією танкерів, може мати особливо далекосяжні наслідки для безпеки, здоров'я і навколишнього середовища", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Фінляндія, країни Балтії та Польща готуються до протистояння з російським тіньовим флотом — угрупованням з танкерів і контейнеровозів, які Москва використовує, щоб уникати санкцій, а тепер і для диверсій і шкоди інфраструктурі в Балтійському морі

Докладніше читайте у матеріаді LB “Протистояння на Балтиці. Москва влаштовує диверсії. Партнери готують удари по тіньовому флоту Росії”.

Тим часом Зеленський підписав укази про запровадження санкцій проти тіньового флоту РФ.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies