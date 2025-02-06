Данія почне інспектувати танкери "тіньового флоту"

Рішення ухвалили у відповідь на "активність старих суден, які перевозять нафту через данські протоки".

Данія посилить заходи безпеки для танкерів, які, на її думку, можуть становити небезпеку для екології, мореплавання та моряків, пише DW із посиланням на заяву морського управління королівства.

У відомстві зазначили, що ухвалили таке рішення у відповідь на "активність старих суден, які перевозять нафту через данські протоки".

"Контроль державою порту зосереджений на танкерах, оскільки аварія, пов'язана з пошкодженням або аварією танкерів, може мати особливо далекосяжні наслідки для безпеки, здоров'я і навколишнього середовища", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Фінляндія, країни Балтії та Польща готуються до протистояння з російським тіньовим флотом — угрупованням з танкерів і контейнеровозів, які Москва використовує, щоб уникати санкцій, а тепер і для диверсій і шкоди інфраструктурі в Балтійському морі.

Докладніше читайте у матеріаді LB “Протистояння на Балтиці. Москва влаштовує диверсії. Партнери готують удари по тіньовому флоту Росії”.

Тим часом Зеленський підписав укази про запровадження санкцій проти тіньового флоту РФ.