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Конгресмен готує імпічмент проти Трампа через план взяти під контроль Газу

Попередні спроби демократа були невдалими.

Конгресмен готує імпічмент проти Трампа через план взяти під контроль Газу
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Представник Демократичної партії у Конгресі США з Техасу Ел Грін заявив, що готуватиме проєкт оголошення імпічменту президенту Дональду Трампу через його заяву про подальшу долю Смуги Гази.

Як пише The Guardian, політик назвав "ганебним вчинком" раптове оприлюднення Трампом наміру взяти анклав на березі Середземного моря під власний контроль та здійснити постійне переселення палестинців. Плани республіканця конгресмен прирівняв до етнічних чисток.

Ел Грін намагався домогтися відставки Трампа з посади президента ще за першої каденції - усі спроби були невдалими. 

Заяву про можливий імпічмент також зробив представник Меріленду у парламенті США Джеймі Раскін. Він пообіцяв почати роботу над усунення глави держави "хоч завтра, якщо ви знайдете мені двох республіканців". Йдеться про крихку перевагу "червоної" більшості у Конгресі.

Попри масове засудження слів Трампа, один з найбільш високопоставлених демократів у Палаті представників Піт Агілар повідомив пресі, що імпічмент наразі "не є пріоритетним питанням". 

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