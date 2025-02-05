Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Стрес далеко не основний фактор ризику раку: Марія Кукушкіна пояснює базу про онкозахворювання
Стрес далеко не основний фактор ризику раку: Марія Кукушкіна пояснює базу про онкозахворювання
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
На нашому фронті все змінилося
На нашому фронті все змінилося
Рада-13. Парламентська криза, підготовка до виборів і проблеми з голосами
Рада-13. Парламентська криза, підготовка до виборів і проблеми з голосами
УП: головнокомандувач видав наказ перевести 50 000 військових у Сухопутні війська
УП: головнокомандувач видав наказ перевести 50 000 військових у Сухопутні війська
Найкращий шахіст в історії закликав росіянина піти з посади президента FIDE
Найкращий шахіст в історії закликав росіянина піти з посади президента FIDE
Джерела: заступником міністра оборони готуються призначити ексзаступника Залужного генерал-лейтенанта Мойсюка
Джерела: заступником міністра оборони готуються призначити ексзаступника Залужного генерал-лейтенанта Мойсюка
ГоловнаСвіт

МЗС Ізраїлю: Ізраїль не братиме участі в Раді ООН з прав людини

Ґідеон Саар вважає, що Рада ООН з прав людини “зосередилась на нападках на демократичну країну та пропагуванні антисемітизму”.

МЗС Ізраїлю: Ізраїль не братиме участі в Раді ООН з прав людини
Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар
Фото: EPA/UPG

Ізраїль вітає рішення президента Трампа не брати участі в Раді ООН з прав людини, повідомив глава МЗС Ізраїлю Ґідеон Саар.

Він додав, що Ізраїль приєднується до США і не братиме участі в Раді ООН з прав людини.

“Рада ООН з прав людини традиційно захищала порушників прав людини, дозволяючи їм ховатися від пильної уваги, і замість цього одержимо демонізує єдину демократію на Близькому Сході – Ізраїль”, - написав Саар.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Глава МЗС Ізраїлю додав, що Рада ООН з прав людини замість того, щоб просувати права людини, “зосередилась на нападках на демократичну країну та пропагуванні антисемітизму”.

Ґідеон Саар зазначив, що дискримінація проти Ізраїлю очевидна, оскільки Ізраїль є єдиною країною в Раді ООН з прав людини, яка має пункт порядку денного, присвячений виключно йому. Ізраїль піддався понад 100 осудним резолюціям, понад 20% усіх резолюцій, коли-небудь ухвалених Радою – більше, ніж проти Ірану, Куби, КНДР та Венесуели разом узятих.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies