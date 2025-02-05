МЗС Ізраїлю: Ізраїль не братиме участі в Раді ООН з прав людини

Ґідеон Саар вважає, що Рада ООН з прав людини “зосередилась на нападках на демократичну країну та пропагуванні антисемітизму”.

Ізраїль вітає рішення президента Трампа не брати участі в Раді ООН з прав людини, повідомив глава МЗС Ізраїлю Ґідеон Саар.

Він додав, що Ізраїль приєднується до США і не братиме участі в Раді ООН з прав людини.

“Рада ООН з прав людини традиційно захищала порушників прав людини, дозволяючи їм ховатися від пильної уваги, і замість цього одержимо демонізує єдину демократію на Близькому Сході – Ізраїль”, - написав Саар.

Глава МЗС Ізраїлю додав, що Рада ООН з прав людини замість того, щоб просувати права людини, “зосередилась на нападках на демократичну країну та пропагуванні антисемітизму”.

Ґідеон Саар зазначив, що дискримінація проти Ізраїлю очевидна, оскільки Ізраїль є єдиною країною в Раді ООН з прав людини, яка має пункт порядку денного, присвячений виключно йому. Ізраїль піддався понад 100 осудним резолюціям, понад 20% усіх резолюцій, коли-небудь ухвалених Радою – більше, ніж проти Ірану, Куби, КНДР та Венесуели разом узятих.