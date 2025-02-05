Суд ЄС залишив у силі накладений на Польщу штраф розміром понад 320 мільйонів євро

Рішення ще можуть оскаржити.

У середу, 5 лютого, Верховний суд ЄС залишив у силі штраф розміром понад 320 мільйонів євро, який раніше наклали на Польщу через порушення законодавства ЄС.

Про це йдеться у рішенні суду.

У квітні 2021 року Європейська комісія подала позов проти Польщі про невиконання зобов’язань. Причиною було те, що деякі законодавчі зміни до організації судової системи в Польщі порушували законодавство ЄС. Від Польщі вимагали призупинити застосування цих положень.

Йдеться про польський закон про судоустрій, який набув чинності у лютому 2020 року. В Брюсселі вважали, що це підриває незалежність польських суддів та є несумісним з європейським законодавством.

Восени 2021 року суд Європейського Союзу наклав на Польщу штраф у розмірі 1 млн євро на добу за відмову країни призупинити суперечливі норми судової реформи. Пеня почала нараховуватися з 3 листопада 2021 року.

Польща спочатку відмовилася, а потім намагалася оскаржити штраф, стверджуючи, що вона скасувала суперечниві норми у 2022 році.

Вже наступного року суд зупинив щоденні штрафи, але постановив, що Польщі все одно доведеться сплатити борг. Варшава просила зменшити штраф, але отримала відмову.

Рішення Верховного суду ЄС ще може бути оскаржене.