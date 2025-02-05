Австралія забороняє DeepSeek для держустанов з міркувань безпеки

Австралія заборонила сервіс штучного інтелекту DeepSeek для всіх державних систем і пристроїв, пише Bloomberg.

Міністр внутрішніх справ Тоні Берк заявив у вівторок, що всі продукти, програми та служби DeepSeek будуть негайно видалені з урядових систем з міркувань національної безпеки.

За його словами, оцінка загроз, проведена розвідувальними службами країни, показала, що технологія становить неприйнятний ризик.

“Штучний інтелект – це технологія, яка має потенціал і можливості, але уряд без вагань діятиме, коли наші агентства виявлять загрозу національній безпеці”, – сказав Берк у заяві.

Він додав, що підхід уряду був незалежним від країни-походження сервісу та зосереджений на ризику для уряду Австралії та її активів.

Захід не поширюється на особисті пристрої приватних громадян.