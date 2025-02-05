Австралія забороняє DeepSeek для держустанов з міркувань безпеки

Австралія заборонила сервіс штучного інтелекту DeepSeek для всіх державних систем і пристроїв, пише Bloomberg.
Міністр внутрішніх справ Тоні Берк заявив у вівторок, що всі продукти, програми та служби DeepSeek будуть негайно видалені з урядових систем з міркувань національної безпеки.
За його словами, оцінка загроз, проведена розвідувальними службами країни, показала, що технологія становить неприйнятний ризик.
“Штучний інтелект – це технологія, яка має потенціал і можливості, але уряд без вагань діятиме, коли наші агентства виявлять загрозу національній безпеці”, – сказав Берк у заяві.
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Він додав, що підхід уряду був незалежним від країни-походження сервісу та зосереджений на ризику для уряду Австралії та її активів.
Захід не поширюється на особисті пристрої приватних громадян.
- Раніше персоналу Конгресу США заборонили використовувати DeepSeek.
- Також застосунок заборонила Італія і Тайвань.
- Тим часом глава Microsoft заявив, що у DeepSeek є “кілька справжніх інновацій”. Компанія заявила, що додала DeepSeek до свого репозиторію Azure AI Foundry із понад 1800 моделей, які можна використовувати для розробки та керування програмами штучного інтелекту. Хоча перед цим з'явилась інформація, що Microsoft перевіряє, чи група, пов’язана з DeepSeek, отримала вихідні дані з технології OpenAI без дозволу.