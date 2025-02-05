Рубіо сказав, що Штати готові "зробити Газу красивою знову"

Державний секретар США висловився на тлі озвученої президентом Трампом готовності встановити контроль над Газою.

Державний секретар США Марко Рубіо на тлі заяви президента Дональда Трампа про готовність взяти під контроль Смугу Гази теж висловився на цю тему, пише The Times.

Рубіо у дописі в X написав, що "Газа повинна бути вільною від ХАМАС". Також він зробив референс на гасло кампанії Трампа Make America Great Again.

"США готові очолити і зробити Газу красивою знову", – написав він.