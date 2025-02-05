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Рубіо сказав, що Штати готові "зробити Газу красивою знову"

Державний секретар США висловився на тлі озвученої президентом Трампом готовності встановити контроль над Газою. 

Рубіо сказав, що Штати готові "зробити Газу красивою знову"
Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Марко Рубіо на тлі заяви президента Дональда Трампа про готовність взяти під контроль Смугу Гази теж висловився на цю тему, пише The Times

Рубіо у дописі в X написав, що "Газа повинна бути вільною від ХАМАС". Також він зробив референс на гасло кампанії Трампа Make America Great Again.

"США готові очолити і зробити Газу красивою знову", – написав він. 

  • Готовність взяти під контроль смугу Гази та розселити її мешканців, будинки яких зруйновані, по сусідніх країнах Трамп зробив під час зустрічі з ізраїльським прем'єр-міністром Нетяньягу. 
  • Трамп пообіцяв, що Вашингтон "розвиватиме цю територію, створить тисячі й тисячі робочих місць, і вона стане тим, чим пишатиметься весь Близький Схід". На питання про те, хто житиме у Газі, президент відповів, що вона "стане домівкою для громадян світу". 
  • Трамп додав, що "місяцями розмірковував щодо позиції довготривалого володіння і дійшов висновку, що це принесе стабільність на Близькому Сході". За словами президента, він вже озвучив цю ідею регіональним лідерам, які нібито її підтримали. 
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