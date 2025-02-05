​ЦРУ запропонувало всім своїм співробітникам звільнитися і отримати компенсацію, - WSJ

Федеральні службовці можуть звільнитися з роботи і отримати приблизно вісім місяців зарплати та пільг.

Центральне розвідувальне управління США запропонувало всім своїм працівникам звільнитися та отримати компенсацію.

Про це повідомляють видання CNN та Wall Street Journal.

Зазначається, що ЦРУ стало першим великим агентством нацбезпеки, яке запропонувало так званий викуп усім своїм співробітникам. Федеральні службовці можуть звільнитися з роботи і отримати приблизно вісім місяців зарплати та пільг.

Джерела CNN зазначають, що новий директор ЦРУ Джон Реткліфф вирішив залучити до скорочення федерального штату і своє відомство. За словами прессекретаря, цей крок є частиною зусиль, спрямованих на те, щоб забезпечити відповідність персоналу ЦРУ пріоритетам національної безпеки адміністрації президента. Також, за його словами, це "частина цілісної стратегії, спрямованої на те, щоб наповнити Агентство новою енергією".

Однак навіть після того, як пропозиція була надіслана всім співробітникам агентства, не було відразу зрозуміло, чи всім дозволять її прийняти. За словами джерела, знайомого з пропозицією, деякі конкретні професії та сфери знань, скоріш за все, будуть обмежені.

Видання нагадує, що минулого тижня Управління кадрового менеджменту видало внутрішню інструкцію про те, що деякі офіцери Офісу директора національної розвідки можуть взяти участь у програмі, але не всі посади у відомстві обов'язково будуть прийнятні.

Рішення про включення ЦРУ до програми, схоже, було ухвалене нещодавно, адже станом на минулий тиждень співробітникам Управління все ще повідомляли, що чиновники намагаються визначити, чи зможуть вони взяти участь у програмі.

Трамп і його союзники неодноразово заявляли, що співробітники розвідки ЦРУ були частиною "глибокої держави, яка прагнула підірвати його інтереси", а деякі критики називали програму відкладеної відставки "чисткою".