Комітети Сенату США підтримали призначення Тулсі Габбард та Роберта Кеннеді-молодшого

Профільні комітети американського Сенату у вівторок дали згоду на призначення двох кандидатів на урядові посади в адміністрації Дональда Трампа: Тулсі Габбард, яка має стати директоркою Національної розвідки, та Роберта Кеннеді-молодшого, якого президент бачить очільником міністерства охорони здоров'я.

Як пише NBC News, Габбард, яка у минулому неодноразово робила проросійські заяви, подолала перший етап затвердження з мінімальною перевагою: "за" були 9 членів комітету, 8 висловилися "проти". Сенатори-республіканці С'юзан Коллінз та Тодд Янг, що спершу висловлювали сумнів у професійних якостях політикині, зрештою підтримали її.

За інформацією Deutsche Welle, так само мінімальну перевагу у комітеті мав Роберт Кеннеді-молодший, чия відверто негативна публічна позиція щодо вакцинації вважається багатьма політиками несумісною з кріслом очільника міністерства охорони здоров'я. Проте, як і у випадку з Габбард, усі республіканці віддали свої голоси за призначення, в той час як усі демократи заперечували - 14-13 на користь Кеннеді.

Остаточне голосування щодо кандидатур, поданих Трампом, очікується до кінця тижня. Успіх у комітетах не гарантує Габбард та Кеннеді підтримку на рівні усієї верхньої палати Конгресу.