Держсекретар США: Штати не ведуть переговори щодо приєднання Канади

Сполучені Штати Америки наразі не ведуть перемовини про приєднання Канади.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час інтерв’ю Fox News, передає «Європейська правда».

Рубіо сказав, що Штати зараз зосереджені на запровадженні нових тарифів, бо президент Трамп вважає несправедливою торгівлю з Канадою.

«Ну, ми не беремо участі в переговорах про те, щоб зробити їх штатом», – додав держсекретар і зазначив, що питання тарифів «очевидно вплине на відносини між країнами».

«Але ми, як і раніше, залишаємося сусідами й завжди будемо сусідами», – підкреслив Рубіо..