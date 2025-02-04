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Держсекретар США: Штати не ведуть переговори щодо приєднання Канади

Вашингтон наразі зосереджений на запровадженні нових тарифів.

Держсекретар США: Штати не ведуть переговори щодо приєднання Канади
Марко Рубіо
Фото: EPA-EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Сполучені Штати Америки наразі не ведуть перемовини про приєднання Канади.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час інтерв’ю Fox News, передає «Європейська правда».

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Рубіо сказав, що Штати зараз зосереджені на запровадженні нових тарифів, бо президент Трамп вважає несправедливою торгівлю з Канадою.

«Ну, ми не беремо участі в переговорах про те, щоб зробити їх штатом», – додав держсекретар і зазначив, що питання тарифів «очевидно вплине на відносини між країнами».

«Але ми, як і раніше, залишаємося сусідами й завжди будемо сусідами», – підкреслив Рубіо..

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