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Унаслідок вибуху авто на півночі Сирії загинуло щонайменше 20 людей

Більшість загиблих ‒ жінки-фермери, яких везли в машині поряд з автомобілем, що вибухнув. 

Унаслідок вибуху авто на півночі Сирії загинуло щонайменше 20 людей
Фото: Syrian Civil Defense White Helmets

Внаслідок вибуху автомобіля на півночі Сирії у понеділок загинуло щонайменше 20 людей, пише DW.

Про інцидент повідомили сирійське президентство, пообіцявши притягнути до відповідальності винних “за цей злочинний акт”.

Вибух стався на головній дорозі на околиці північного міста Манбідж. За даними цивільної оборони, загинули 14 жінок та один чоловік, ще п'ятнадцять жінок отримали поранення.

Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR) оцінила кількість загиблих у 18 мирних жителів, серед них 14 жінок.

Після блискавичного повстання, яке повалило правління Башара Асада в грудні, Манбідж став ареною бойових дій між курдськими Сирійськими демократичними силами (СДС) і бійцями, яких підтримує Туреччина.

Серія нападів з використанням замінованих автомобілів у Манбіджі

Більшість загиблих ‒ жінки-фермери, яких везли в машині поряд з автомобілем, що вибухнув, повідомляє державне інформаційне агентство SANA з посиланням на цивільну оборону, також відому як “Білі шоломи”.

Додається, що кількість загиблих, ймовірно, зростатиме.

Відповідальність за атаку ніхто наразі не взяв.

Вибух став другим за три дні. У суботу після ще одного нападу з використанням замінованого автомобіля в Манбіджі загинули чотири мирні жителі, а ще дев'ять отримали поранення.

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