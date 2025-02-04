Білий дім надав Маску статус "спеціального урядового співробітника"

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Ілон Маск офіційно отримав від адміністрації президента Дональда Трампа статус "спеціального урядового співробітника", який нібито дозволяє бізнесмену цілком легально займатися державними справами.

Як пише Reuters, цей крок є своєрідною відповіддю на критику втручання Маска у роботу урядових установ - зокрема "захоплення" Офісу з управління персоналом та доступу до платіжної системи Казначейства США.

За версією Білого дому, у ранзі "спеціального співробітника" мільярдер уникає будь-яких конфліктів інтересів, адже не отримує зарплату і "чітко дотримується законів". Одночасно з роботою в уряді Маск зберігає контроль над компаніями Tesla та SpaceX - остання виконує низку замовлень Пентагону та розвідки на мільярди доларів.

Відповідно до законодавства, статус "спеціального урядового співробітника" надається на період не більше 130 днів. Проте в адміністрації Трампа не уточнили, як довго Маск буде ним користуватися. Раніше президент США стверджував, що діяльність очолюваного мільярдером департаменту урядової ефективності має завершитися на день незалежності США 4 липня 2026 року.