Трамп хоче, щоб Україна “гарантувала американську допомогу своїми рідкісноземельними металами”

Президент США Дональд Трамп прокоментував перспективу надання американської допомоги Україні.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на агентство AFP.

"Ми хочемо укласти угоду з Україною, в якій вони гарантуватимуть те, що ми їм даємо, своїми рідкісноземельними металами та іншими речами", – сказав Трамп.

Крім того, він вкотре поскаржився на обсяги військової допомоги, яку країни Європи надають Україні.

"Нас розділяє океан… Для них це важливіше, ніж для нас. Але вони значно відстають від нас у фінансуванні (допомоги Україні. – Ред.), і вони повинні платити принаймні нарівні", – наголосив президент США.

Як повідомляє The New York Times, Україна двічі відкладала укладення угоди про співпрацю зі США у сфері видобутку корисних копалин. Ймовірно, це було зроблено, щоб дати можливість Трампу представити цю угоду як свою заслугу.

За даними української приватної інвесткомпанії Horizon Capital, Україна має родовища 20 найважливіших мінералів, таких як кобальт і графіт, їх запаси оцінюються в 11,5 трлн доларів. Зокрема, в Україні знаходяться близько третини розвіданих запасів літію в Європі - це основний матеріал для акумуляторних батарей, а отже він може бути цікавим для бізнесу Ілона Маска з виробництва електромобілів.

Також раніше республіканський сенатор Ліндсі Грем заявив, що "Трамп збирається укласти угоду, щоб повернути наші гроші, збагатити себе рідкоземельними мінералами”.