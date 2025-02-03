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Макрон вважає, що в разі нападу на торговельні інтереси Європі їй доведеться за себе поборотися

Французький президент прокоментував можливість запровадження мит у Штатах. 

Макрон вважає, що в разі нападу на торговельні інтереси Європі їй доведеться за себе поборотися
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон перед зустріччю з іншими лідерами країн ЄС і Великої Британії прямо заявив, що Європі доведеться змусити себе поважати, якщо хтось націлиться на її торговельні та комерційні інтереси. Про це пише The Guardian.

На його думку, зміна влади в США та російська агресія проти України підштовхують європейців бути більш об’єднаними. Макрон наголосив на потребі більшої незалежності та стратегічної автономії в обороні.

“Якщо на нас нападуть з точки зору торгівлі, Європі – як справжній силі – доведеться постояти за себе і відповідно відреагувати”, – каже він.

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