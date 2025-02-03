Віцепрем'єр Ірландії вбачає значну загрозу для ЄС у разі впровадження мит Штатами

Окремо він сказав про загрозу для Ірландії, яка розташована в центрі ЄС.

Ірландський віцепрем’єр-міністр вбачає значні ризики для Європи, якщо президент США Дональд Трамп запровадить мита на товари, як він зробив з Канадою та Мексикою. Саймон Харріс заявив, що ЄС повинен співпрацювати з адміністрацією США, щоб запобігти торговельній війні, пише The Guardian.

Окремо він сказав про загрозу для Ірландії, яка розташована в центрі ЄС. За його словами, будь-яке накладання мит на товари з Євросоюзу створить значні проблеми.

“Європа повинна і працюватиме спільно та зі Сполученими Штатами, щоб уникнути виникнення такої ситуації та, якщо необхідно, пом’якшити будь-які вжиті заходи”, – сказав він.