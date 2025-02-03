Віцепрем'єр Ірландії вбачає значну загрозу для ЄС у разі впровадження мит Штатами

Ірландський віцепрем’єр-міністр вбачає значні ризики для Європи, якщо президент США Дональд Трамп запровадить мита на товари, як він зробив з Канадою та Мексикою. Саймон Харріс заявив, що ЄС повинен співпрацювати з адміністрацією США, щоб запобігти торговельній війні, пише The Guardian.
Окремо він сказав про загрозу для Ірландії, яка розташована в центрі ЄС. За його словами, будь-яке накладання мит на товари з Євросоюзу створить значні проблеми.
“Європа повинна і працюватиме спільно та зі Сполученими Штатами, щоб уникнути виникнення такої ситуації та, якщо необхідно, пом’якшити будь-які вжиті заходи”, – сказав він.
- Днями Трамп впровадив 10 % мита на імпорт товарів з Китаю і 25 % – на товари з Канади і Мексики. Він не виключив, що впровадить нове мито і на товари з країн Євросоюзу.
- Це стало однією з тем для коментарів перед зустріччю лідерів ЄС в Брюсселі.