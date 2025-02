FT: Маск обіцяє скасувати виплати на сотні мільйонів доларів після отримання доступу до платіжної системи Казначейства США

Ілон Маск, який зараз очолює Департамент ефективності уряду (DOGE), пообіцяв в односторонньому порядку скасувати державні гранти на сотні мільйонів доларів після того, як, очевидно, отримав доступ до перегляду великої платіжної системи Міністерства фінансів США (United States Department of the Treasury), пише Financial Times.

Видання зазначає, що це спричинило раптову відставку одного з найвищих посадовців департаменту.

На соціальній платформі X Маск написав , що він “швидко закриє... незаконні виплати” після оприлюднення онлайн-списку грантів для лютеранських організацій. У вихідні американський мільярдер підтвердив, що DOGE має доступ до системи казначейства, яка щороку виплачує трильйони доларів, зокрема виплат зі соціального страхування. Він пояснив, що його команда нібито виявила, “що працівники казначейства, які займаються затвердженням платежів, отримали вказівки завжди затверджувати платежі, навіть відомим шахрайським або терористичним групам”.

“Системою керують кар’єрні державні службовці, а в Міністерстві фінансів уже є внутрішня команда, доручена виявити шахрайські платежі”, ‒ пише FT.

Джерело, обізнане з ситуацією, повідомило, що представники DOGE не мали повноважень скорочувати виплати, лише читали дані.

За словами сенатора Рона Уайдена, високопоставленого демократа у фінансовому комітеті Сенату, його офісу повідомили, що міністр фінансів Скотт Бессент надав DOGE “повний” доступ до системи.

“Пільги соціального забезпечення та медичної допомоги, гранти, виплати державним підрядникам, зокрема тим, які безпосередньо конкурують з власними компаніями Маска. Усе”, – сказав він.

Сенатор написав Бессенту, вимагаючи відповіді щодо доступу Маска, зазначивши: “Я не можу придумати жодної вагомої причини, через яку політичним діячам, які продемонстрували кричущу зневагу до закону, міг би знадобитися доступ до цих чутливих, критично важливих систем”.

Детальніше про звільнення посадовця Міністерства фінансів та ремарки Маска

Ремарки Маска прозвучали після того, як Девід Лебрік, який провів понад 36 років в уряді і недовгий час керував казначейством, поки Бессент чекав на підтвердження, раптово пішов у відставку в п'ятницю. Лебрик відповідав за нагляд за роботою фінансової інфраструктури міністерства.

Маск, очевидно, розкрив масштаби доступу DOGE до платіжної системі, відповівши на допис у X з електронною таблицею, яка показує платежі низці лютеранських благодійних організацій. Таблицю опублікував Майк Флінн, колишній радник Трампа з національної безпеки, якого помилували у 2020 році після того, як визнав себе винним у наданні помилкових свідчень про свої контакти з росіянами.

За словами Флінна, скріншоти показують, що існує "більше організацій, які отримують прибуток від наших важко зароблених грошей”. “Ці організації отримують величезні суми грошей, що викликає серйозні питання про те, як витрачаються кошти платників податків і хто від цього виграє”, ‒ додав ексрадник.

Маск відповів, що "команда DOGE швидко діє, щоб зупинити ці незаконні платежі”. Водночас не зрозуміло, чи мільярдер, який ще не обійняв офіційної державної посади, матиме законні повноваження на такі дії.