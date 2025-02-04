Унаслідок боїв на півдні та заході Судану загинули понад 60 осіб

Умм-Дурман, яке входить в міську агломерацію з Хартумом і Північним Хартумом. Листопад 2024 року

Унаслідок жорстких боїв на півдні та заході Судану між армією та воєнізованими формуваннями загинули щонайменше 65 людей, поранення отримали понад 130, повідомляє France24.

За даними двох медичних джерел, внаслідок артилерійського обстрілу південного міста Кадуглі, яке контролюють військові Судану, загинули щонайменше 40 людей і 70 отримали поранення.

Губернатор штату Південний Кордофан Мохамед Ібрагім звинуватив в атаці фракцію Народно-визвольного руху Судану-Північ (SPLM-N), яка також зберігає свої позиції у штаті. За словами губернатора, ціллю обстрілу був місцевий ринок. SPLM-N веде бої як з армією, так і з воєнізованими Силами швидкої підтримки (RSF) у різних частинах Південного Кордофана протягом усієї війни.

Окрім того, агентство AFP повідомляє про військовий авіаудар по Ньялі ‒ столиці західного штату Південний Дарфур, який убив вчора 25 людей і поранив 63. Атакували територію, яка перебуває під контролем RSF.

У своїй заяві RSF звинуватила армію у використанні бочкових бомб проти цивільних жителів у кількох районах Ньяли. Ньяла розташована за 195 кілометрів від Ель-Фашера ‒ столиці Північного Дарфуру, яка є єдиним штатом у регіоні, який все ще перебуває під контролем армії.

Ель-Фашер є домом для близько двох мільйонів людей, які перебувають в облозі RSF з травня. Місто пережило одні з найжорстокіших боїв війни, оскільки армія бореться за утримання останньої точки опори в регіоні.

Міграційне агентство ООН повідомило, що лише з квітня 2024 року по січень 2025 року з Північного Дарфура перемістили понад 600 тисяч людей.

Атаки в понеділок у Південному Кордофані та Дарфурі також відбулися на тлі інтенсивних боїв між армією та RSF у столиці Хартумі, де армія просунулася проти воєнізованих формувань. Минулого тижня армія прорвала облогу своєї штаб-квартири в столиці та Корпусу зв’язку в Північному Хартумі, які були оточені RSF з початку війни.

У суботу щонайменше 60 людей загинули та понад 150 отримали поранення, коли RSF обстріляли ринок у контрольованому армією Омдурмані, що є частиною великого Хартума.