ЗМІ: Столтенберг має стати новим міністром фінансів Норвегії

Ексгенсек НАТО був прем'єр-міністром Норвегії у 2000-2001 та 2005-2013 роках.

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг має сьогодні стати новим міністром фінансів Норвегії у рамках перестановок у кабінеті міністрів.

Про це пише Reuters з посиланням на мовник NRK та фінансову щоденну газету DN, які зі свого боку посилаються на анонімні джерела.

Столтенберг, "ветеран" Лейбористської партії, був прем'єр-міністром Норвегії у 2000-2001 та 2005-2013 роках.

Він очолював західний військовий альянс протягом десятиліття і пішов у відставку минулого року, зокрема, під час першого терміну президента США Дональда Трампа.

Норвезька євроскептична Центристська партія вийшла з уряду минулого тижня через суперечку про ухвалення енергетичної політики ЄС. Таким чином лівоцентристські лейбористи будуть керувати до виборів, які відбудуться через вісім місяців.