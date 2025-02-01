​Протистояння на Балтиці. Москва влаштовує диверсії. Партнери готують удари по тіньовому флоту Росії

Фінляндія, країни Балтії та Польща готуються до протистояння з російським тіньовим флотом — угрупованням з танкерів і контейнеровозів, які Москва використовує, щоб уникати санкцій, а тепер і для диверсій і шкоди інфраструктурі в Балтійському морі .

Фото: EPA/UPG Eagle S, 28 грудня 2024 р. Фінський вертоліт супроводжує танкер, 28 грудня 2024 р.

У європейців є свіжий приклад з танкером Eagel S, який 25 грудня йшов з вантажем російської нафти під прапором Островів Кука. З корабля спустили якір і тягнули майже 100 км по дну, після чого його обірвало.

У результаті росіяни пошкодили силовий кабель Eastlink 2 на 650 МВт потужності. Це важлива магістраль, що з'єднує Фінляндію і Естонію та сильно впливає на баланс їхніх енергетичних систем. Зокрема: усе пікове споживання Естонії становить 1700 МВт.

Уряд Естонії вклав 110 млн євро в будівництво газової електростанції та мережі когенераційних установок, щоб посилити автономність. Думаю, що кадри з України вразили країни Балтії: 150 «шахедів» за ніч, підстанції з трансформаторами у вогні й погодинні відключення світла.

Згаданий танкер Eagle S і його якір Фінляндія заарештувала. Капітану та ще одному члену екіпажу, яких підозрюють у пошкодженні кабелю, заборонили виїзд з країни.

Плюс фінські чиновники озвучили можливі збитки споживачів від заподіяної шкоди — до 80 млн лише в найближчі місяці. Тож 35 тисяч тонн російського бензину в цистернах затриманого танкера можуть стати справедливою компенсацією.

А виявлене шпигунське обладнання на борту Eagle S — це вже можливість конфіскувати і корабель.

Фото: Finnish Border Guard / X Корабель фінської берегової охорони перевіряє Eagel S (на задньому плані) після ймовірної диверсії на кабелі.

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що її країна та ЄС шукають рішення в рамках морського права, включаючи можливість його більш суворого тлумачення, щоб приборкати російський тіньовий флот.

Серед варіантів — перегляд кордонів між Естонією та Фінляндією по островах. Так можна створити територіальні води і фізично перешкоджати перевалці російської нафти: у разі загрози захоплювати порушників — буквально садити гелікоптер зі спецпризначенцями на борт.

І є варіант посилити вимоги до страховок і технічного обслуговування суден (а стан усіх цих приписаних до офшорних островів посудин часто плачевний). Росіяни ж звинувачують фінів у піратстві та вимагають повернути їм нафту з танкера Eagle S.

Відверто кажучи, у випадкові збіги на пів дюжини силових і телекомунікаційних кабелів (останній інцидент стався в неділю, 26 січня: оптоволоконний кабель зі Швеції, підозрюване судно під прапором Мальти йшло в російський порт) міг повірити тільки ельф, а таких навіть у бюрократичному ЄС не водиться. Що б не казали на камери європейські чиновники.

Фото: lrt.lt

Рішення балтійських країн серйозно вдарити по тіньовому флоту Росії для нас дуже важливе. Як і намір Дональда Трампа спільно з ОПЕК знизити ціни на вуглеводні. Як і санкції, які перед закінченням каденції наклав Джозеф Байден. Як і мої улюблені санкції (далекі дрони й «Нептуни») від України, спрямовані на нафтогазовий сектор РФ.

Консенсус на сьогодні, що смерть Кощієва саме там — у нафтових доходах, які дозволяють платити по три мільйони підйомних, купляти електроніку з величезною маржею для тих, хто допомагає обходити обмеження, виплачувати похоронні та наймати бійців з країн Африки та Азії.

Тому й Польща створює спеціальні сили з опертям на Прикордонну службу, здатні наздоганяти, брати на абордаж й оглядати судна в Балтійському морі.

У Ростоку розгорнули бойову групу НАТО — так зване Балтійське командування. Операція «Балтійський вартовий» чимось нагадуватиме ініціативу «Повітряна поліція» — перехоплення як реакція на погрози, з координацією кількох країн. Флоти Швеції, Норвегії та Фінляндії навіть без перших економік ЄС є серйозною силою в регіоні.

Фото: ВМС Фінляндії. Hamina. Фінляндія залучить ракетний катер у місії Baltic Sentry Модернізовані ракетні катери класу. Фінляндія залучить ракетний катер у місії

Те, що Москва намагається завдавати шкоди газопроводам, оптоволокну й інтернет-кабелям навіть ціною захоплення суден, які везуть десятки тисяч тонн палива, чітко сигналізує, що санкції роблять Кремлю дуже боляче.

І в Москві розуміють, що в разі конфлікту Балтійське море буде цілковито закрите мінами, батареями NSM (Naval Strike Missile — норвезька протикорабельна ракета середньої дальності), патрульними літаками й черговими ескадрильями винищувачів п’ятого покоління.

Тому росіяни ведуть гру нервів: диверсії, гучні заяви, прольоти літаків дальньої авіації, рейси шпигунських суден.

Цілком імовірно, незабаром Москва розвиватиме власні морські дрони, і не в останню чергу з прицілом на прорив можливої блокади й залякування сусідів.

На що це найменше схоже? На бажання справедливого миру й кінця кровопролиття якнайшвидше. Кремль бажає утримувати тіньовий флот, погрожувати ЄС війною, а цілями своїх диверсій робить цивільну інфраструктуру. Це чіткі і зрозумілі маркери на продовження війни.