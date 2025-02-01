У Філадельфії поблизу торговельного центру впав літак

Невеликий легкомоторний літак впав у Філадельфії поблизу торговельного центру Roosevelt Mall.
Як пише Reuters, внаслідок авіатрощі спалахнула пожежа, яка охопила щонайменше один будинок та кілька автомобілів. Є повідомлення про постраждалих серед тих, хто перебував на землі.
Погодні умови у місті були складними для авіації: дощ та низька видимість. За повідомленням федеральної авіаційної адміністрації США, літак Learjet 55, який мав летіти до Міссурі, зазнав аварії після того, як здійснив зліт з Північно-східного аеропорту Філадельфії. На борту перебувало від 2 до 6 людей.
За словами губернатора штату Пенсильванія Джоша Шапіро, усі ресурси кинуто на допомогу постраждалим та ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації.
- Раніше цього тижня у США зіткнулися пасажирський літак та вертоліт, загинули понад 60 людей.