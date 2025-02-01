Румунський журналіст Ромео Коуці: «Кожен жест доброї волі Будапешта — це отруйний подарунок»
Румунський журналіст Ромео Коуці: «Кожен жест доброї волі Будапешта — це отруйний подарунок»
9-річний українець отримав важкі опіки очей, повторюючи тренд з інтернету
9-річний українець отримав важкі опіки очей, повторюючи тренд з інтернету
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
Попри все: українські виставки 2025 року
Попри все: українські виставки 2025 року
Що відомо про китайський ШІ DeepSeek і чому його сенсаційний успіх може виявитися результатом крадіжки
Що відомо про китайський ШІ DeepSeek і чому його сенсаційний успіх може виявитися результатом крадіжки
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Номінантка на посаду голови американської розвідки змінила риторику про війну в Україні
Номінантка на посаду голови американської розвідки змінила риторику про війну в Україні
ГоловнаСвіт

У Філадельфії поблизу торговельного центру впав літак

Повідомляють про постраждалих серед тих, хто перебував на землі.

У Філадельфії поблизу торговельного центру впав літак
Момент вибуху від падіння літака
Фото: ABC News

Невеликий легкомоторний літак впав у Філадельфії поблизу торговельного центру Roosevelt Mall. 

Як пише Reuters, внаслідок авіатрощі спалахнула пожежа, яка охопила щонайменше один будинок та кілька автомобілів. Є повідомлення про постраждалих серед тих, хто перебував на землі.

Погодні умови у місті були складними для авіації: дощ та низька видимість. За повідомленням федеральної авіаційної адміністрації США, літак Learjet 55, який мав летіти до Міссурі, зазнав аварії після того, як здійснив зліт з Північно-східного аеропорту Філадельфії. На борту перебувало від 2 до 6 людей. 

За словами губернатора штату Пенсильванія Джоша Шапіро, усі ресурси кинуто на допомогу постраждалим та ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації. 

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies