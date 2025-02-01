У Філадельфії поблизу торговельного центру впав літак

Повідомляють про постраждалих серед тих, хто перебував на землі.

Невеликий легкомоторний літак впав у Філадельфії поблизу торговельного центру Roosevelt Mall.

Як пише Reuters, внаслідок авіатрощі спалахнула пожежа, яка охопила щонайменше один будинок та кілька автомобілів. Є повідомлення про постраждалих серед тих, хто перебував на землі.

Погодні умови у місті були складними для авіації: дощ та низька видимість. За повідомленням федеральної авіаційної адміністрації США, літак Learjet 55, який мав летіти до Міссурі, зазнав аварії після того, як здійснив зліт з Північно-східного аеропорту Філадельфії. На борту перебувало від 2 до 6 людей.

За словами губернатора штату Пенсильванія Джоша Шапіро, усі ресурси кинуто на допомогу постраждалим та ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації.