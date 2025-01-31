Дональд Трамп запровадить мита на канадський, мексиканський та китайський імпорт

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт розповіла про запровадження США мит на канадський, мексиканський та китайський імпорт, повідомляє Reuters.
“Президент завтра запровадить 25% мита для Мексики, 25% мита для Канади та 10% мита для Китаю за незаконний фентаніл, який вони отримали та дозволили поширювати в нашій країні, який убив десятки мільйонів американців", - сказав Левітт.
Вона додала, що мита будуть опубліковані в суботу і набудуть чинності негайно.
Водночас Керолайн Лівітт назвала неправдивою інформацію, що стягнення мит відкладуть до 1 березня та запропонують обмежений процес для звільнення від них певних імпортних товарів.
Речниця Білого дому зауважила, що не має "оновленої інформації або інформації про винятки".
Радник Трампа з питань торгівлі Пітер Наварро заявив, що надходження від мит допоможуть оплатити продовження податкових знижок, запроваджених Трампом в 2017 році, які складають близько 4 трлн доларів і закінчуються цього року.
-
Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація запровадить 25-відсоткові мита на імпорт із Мексики та Канади із 1 лютого.
-
Проте Трамп планував підвищити мита із першого дня перебування на посаді. Окрім того, Трамп обіцяє запровадити додаткове мито у 10% на товари з Китаю через те, що тамтешній уряд не здатен ефективно боротися з наркотрафіком.
-
Економісти підрахували, що ініціатива президента може болюче вдарити по ринку нерухомості: величезну кількість будівельних матеріалів США імпортують саме з Канади.
-
У січні Трамп заявив про створення служби, яка збиратиме зовнішні доходи від анонсованих раніше мит.
- Тим часом уряд Канади планував оприлюднити зустрічні мита щодо американських товарів в день інавгурації Трампа.