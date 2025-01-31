Дональд Трамп запровадить мита на канадський, мексиканський та китайський імпорт

Мита будуть опубліковані в суботу і набудуть чинності негайно.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт розповіла про запровадження США мит на канадський, мексиканський та китайський імпорт, повідомляє Reuters.

“Президент завтра запровадить 25% мита для Мексики, 25% мита для Канади та 10% мита для Китаю за незаконний фентаніл, який вони отримали та дозволили поширювати в нашій країні, який убив десятки мільйонів американців", - сказав Левітт.

Вона додала, що мита будуть опубліковані в суботу і набудуть чинності негайно.

Водночас Керолайн Лівітт назвала неправдивою інформацію, що стягнення мит відкладуть до 1 березня та запропонують обмежений процес для звільнення від них певних імпортних товарів.

Речниця Білого дому зауважила, що не має "оновленої інформації або інформації про винятки".

Радник Трампа з питань торгівлі Пітер Наварро заявив, що надходження від мит допоможуть оплатити продовження податкових знижок, запроваджених Трампом в 2017 році, які складають близько 4 трлн доларів і закінчуються цього року.