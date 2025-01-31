​Справа генералів. Вибіркове правосуддя в ручному режимі
​Справа генералів. Вибіркове правосуддя в ручному режимі
Регламентний комітет Верховної Ради рекомендував відсторонити Порошенка від пленарних засідань до вересня
Регламентний комітет Верховної Ради рекомендував відсторонити Порошенка від пленарних засідань до вересня
Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
У Вашингтоні поблизу аеропорту імені Рейгана пасажирський літак зіткнувся з гелікоптером. Загинули десятки людей (оновлено)
У Вашингтоні поблизу аеропорту імені Рейгана пасажирський літак зіткнувся з гелікоптером. Загинули десятки людей (оновлено)
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Попри все: українські виставки 2025 року
Попри все: українські виставки 2025 року
Що відомо про китайський ШІ DeepSeek і чому його сенсаційний успіх може виявитися результатом крадіжки
Що відомо про китайський ШІ DeepSeek і чому його сенсаційний успіх може виявитися результатом крадіжки
ГоловнаСвіт

Дональд Трамп запровадить мита на канадський, мексиканський та китайський імпорт

Мита будуть опубліковані в суботу і набудуть чинності негайно.

Дональд Трамп запровадить мита на канадський, мексиканський та китайський імпорт
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт розповіла про запровадження США мит на канадський, мексиканський та китайський імпорт, повідомляє Reuters.

“Президент завтра запровадить 25% мита для Мексики, 25% мита для Канади та 10% мита для Китаю за незаконний фентаніл, який вони отримали та дозволили поширювати в нашій країні, який убив десятки мільйонів американців", - сказав Левітт.

Вона додала, що мита будуть опубліковані в суботу і набудуть чинності негайно.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Водночас Керолайн Лівітт назвала неправдивою інформацію, що стягнення мит відкладуть до 1 березня та запропонують обмежений процес для звільнення від них певних імпортних товарів.

Речниця Білого дому зауважила, що не має "оновленої інформації або інформації про винятки". 

Радник Трампа з питань торгівлі Пітер Наварро заявив, що надходження від мит допоможуть оплатити продовження податкових знижок, запроваджених Трампом в 2017 році, які складають близько 4 трлн доларів і закінчуються цього року.

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація запровадить 25-відсоткові мита на імпорт із Мексики та Канади із 1 лютого.

  • Проте Трамп планував підвищити мита із першого дня перебування на посаді. Окрім того, Трамп обіцяє запровадити додаткове мито у 10% на товари з Китаю через те, що тамтешній уряд не здатен ефективно боротися з наркотрафіком. 

  • Економісти підрахували, що ініціатива президента може болюче вдарити по ринку нерухомості: величезну кількість будівельних матеріалів США імпортують саме з Канади.

  • У січні Трамп заявив про створення служби, яка збиратиме зовнішні доходи від анонсованих раніше мит.

  • Тим часом уряд Канади планував оприлюднити зустрічні мита щодо американських товарів в день інавгурації Трампа.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies