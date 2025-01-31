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Президент Литви хоче, аби НАТО і ЄС брали на себе більшу відповідальність за Балтійське море

«Настав час показати м’язи», - вважає Науседа.

Президент Литви хоче, аби НАТО і ЄС брали на себе більшу відповідальність за Балтійське море
литовський президент Ґітанас Науседа
Фото: Іван Станіславський

НАТО і Євросоюз мають брати на себе більшу відповідальність за Балтійське море після останніх інцидентів із кабелями зв’язку.

Таку заяву зробив литовський президент Ґітанас Науседа, передає «Європейська правда» з посиланням на АР.

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За словами Науседи, «настав час показати м’язи».

«НАТО і ЄС повинні брати на себе більше відповідальності у питаннях Балтійського моря, залучаючи додаткові морські сили і засоби для запобігання таким інцидентам у майбутньому», – вважає президент Литви.

Він також зазначив, що і його держава має показати, що може бути відповідальною за свою оборону. «Це абсолютно чіткий пріоритет для нашої країни як прифронтової країни, що ми повинні витрачати більше. Звичайно, ми можемо розраховувати на підтримку наших союзників по НАТО. Але було б наївно очікувати, що хтось буде дбати про нашу безпеку, якщо будуть чіткі ознаки того, що ми не здатні себе захистити», – сказав Науседа.

  • Спершу  виявився несправним підводний телекомунікаційний кабель C-Lion1, який прокладений між Фінляндією та Німеччиною. 
  • У листопаді 2024-го пошкодження зазнав підводний кабель між Литвою і Швецією.
  • У результаті НАТО посилило патрулювання у Балтійському морі через загрозу диверсій. Якщо буде доведено, що пошкодження кабелів є диверсією, це означатиме повернення до такого типу війни, якого не було десятиліттями.
  • Вранці 26 січня отримав пошкодження підводний оптоволоконний кабель Латвійського державного центру радіо та телемовлення (LVRTC).
  • Опісля Швеція затримала судно, яке підозрюють у пошкодженні кабелю на дні Балтійського моря.
  • 31 січня Норвегія теж затримала судно Silver Dania за підозрою в причетності до пошкодження оптоволоконного кабелю. Екіпаж судна – росіяни.
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