Президент Литви хоче, аби НАТО і ЄС брали на себе більшу відповідальність за Балтійське море

НАТО і Євросоюз мають брати на себе більшу відповідальність за Балтійське море після останніх інцидентів із кабелями зв’язку.

Таку заяву зробив литовський президент Ґітанас Науседа, передає «Європейська правда» з посиланням на АР.

За словами Науседи, «настав час показати м’язи».

«НАТО і ЄС повинні брати на себе більше відповідальності у питаннях Балтійського моря, залучаючи додаткові морські сили і засоби для запобігання таким інцидентам у майбутньому», – вважає президент Литви.

Він також зазначив, що і його держава має показати, що може бути відповідальною за свою оборону. «Це абсолютно чіткий пріоритет для нашої країни як прифронтової країни, що ми повинні витрачати більше. Звичайно, ми можемо розраховувати на підтримку наших союзників по НАТО. Але було б наївно очікувати, що хтось буде дбати про нашу безпеку, якщо будуть чіткі ознаки того, що ми не здатні себе захистити», – сказав Науседа.