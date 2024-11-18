У Фінляндії повідомляють про пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю з Німеччиною

Підводний телекомунікаційний кабель C-Lion1, який прокладений між Фінляндією та Німеччиною, виявився несправним.

Про це пише фінське видання Yle з посиланням на пресреліз компанії Cinia, яка займається оптоволоконними мережами і надає телекомунікаційні послуги.

Телекомунікаційне з'єднання було перервано. Причина несправності поки що невідома.

За даними газети Ilta-Sanomat, йдеться про обрив кабелю. Глава Центру кібербезпеки Traficom Самулі Бергстрьом підтвердив Yle, що C-Lion1 пошкоджений. Він не сказав, де саме кабель був обірваний.

Служба безпеки і розвідки Фінляндії (Supo) повідомила Yle, що ще зарано оцінювати причину розриву кабелю.

"Найпоширенішою причиною обриву кабелю є людська діяльність, наприклад, риболовля або постановка на якір", — сказав представник служби.

Cinia повідомила, що ремонтні роботи вже розпочато. Компанія заявила, що наразі не знає, скільки часу знадобиться для відновлення зв'язку, але додала, що час ремонту підводних кабелів зазвичай становить 5-15 днів.

Довжина C-Lion1 становить 1173 кілометри. Кабель пролягає між столицею Гельсінкі та німецьким Ростоком. Його було введено в експлуатацію у 2016 році. Це єдиний кабель, що йде безпосередньо з Фінляндії до Центральної Європи.