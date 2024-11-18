Йому повідомили про підозру ще в 2021 році, однак, напередодні судового засідання зловмисник утік за кордон.

У Чехії затримали закарпатського рекетира, який намагався втекти від українського правосуддя в Євросоюзі.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

За матеріалами справи, учасники угруповання під вигаданими приводами вимагали гроші з місцевих жителів, а у разі відмови – погрожували фізичною розправою. Задокументовано як у 2021 році очільник групи "вибивав" із закарпатського підприємця 110 тисяч доларів неіснуючого боргу.

Тоді правоохоронці затримали рекетира та повідомили йому про підозру. Однак, напередодні судового засідання зловмисник утік за кордон під виглядом "раптового" погіршення здоров’я і тривалий час переховувався там.

За матеріалами СБУ чоловіка оголосили у міжнародний розшук. Після цього його затримали в столиці Чеської Республіки, де він намагався сховатися від правосуддя.

Наразі планується його екстрадиція до України, де він постане перед судом за злочини, вчинені відповідно до ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень). Зловмиснику загрожує до 7 років тюрми.

Раніше СБУ нейтралізувала на Дніпропетровщині групу рекетирів, яку очолював місцевий депутат.