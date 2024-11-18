У Закарпатській області впав російський "Шахед"
У Закарпатській області впав російський "Шахед"
​Понад 270 засуджених колаборантів і зрадників хочуть виїхати до Росії в обмін на полонених українців
​Понад 270 засуджених колаборантів і зрадників хочуть виїхати до Росії в обмін на полонених українців
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
У Закарпатській області сили ППО збили дві ракети і БпЛА
У Закарпатській області сили ППО збили дві ракети і БпЛА
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
Китай уперше дав Росії зброю для війни в Україні. ЄС хоче запровадити санкції
Китай уперше дав Росії зброю для війни в Україні. ЄС хоче запровадити санкції
Внаслідок атаки в Києві є пошкодження в трьох районах, поранено жінку (доповнено)
Внаслідок атаки в Києві є пошкодження в трьох районах, поранено жінку (доповнено)
Ілон Маск висміяв слова Зеленського, що Україну не можна змусити посадити за стіл переговорів
Ілон Маск висміяв слова Зеленського, що Україну не можна змусити посадити за стіл переговорів
New York Times: Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами углиб Росії
New York Times: Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами углиб Росії
ГоловнаСвіт

У Чехії затримали закарпатського рекетира, який намагався втекти від українського правосуддя

Йому повідомили про підозру ще в 2021 році, однак, напередодні судового засідання зловмисник утік за кордон. 

У Чехії затримали закарпатського рекетира, який намагався втекти від українського правосуддя
Ілюстративне фото

У Чехії затримали закарпатського рекетира, який намагався втекти від українського правосуддя в Євросоюзі.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

За матеріалами справи, учасники угруповання під вигаданими приводами вимагали гроші з місцевих жителів, а у разі відмови – погрожували фізичною розправою. Задокументовано як у 2021 році очільник групи "вибивав" із закарпатського підприємця 110 тисяч доларів неіснуючого боргу. 

Тоді правоохоронці затримали рекетира та повідомили йому про підозру. Однак, напередодні судового засідання зловмисник утік за кордон під виглядом "раптового" погіршення здоров’я і тривалий час переховувався там.

За матеріалами СБУ чоловіка оголосили у міжнародний розшук. Після цього його затримали в столиці Чеської Республіки, де він намагався сховатися від правосуддя.

Наразі планується його екстрадиція до України, де він постане перед судом за злочини, вчинені відповідно до ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень). Зловмиснику загрожує до 7 років тюрми. 

Раніше СБУ нейтралізувала на Дніпропетровщині групу рекетирів, яку очолював місцевий депутат.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies