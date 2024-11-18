Трамп висунув на посаду міністра енергетики керівника нафтової компанії - скептика щодо змін клімату

Обраний президент США Дональд Трамп виснув на посаду міністра енергетики засновника і гендиректора нафтосервісної компанії з Денвера Liberty Energy Кріса Райта.

Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що Райт підтримає план Трампа щодо максимізації видобутку нафти і газу та шукатиме шляхи збільшення виробництва електроенергії, попит на яку зростає.

"Він також, ймовірно, поділяє опозицію Трампа до глобальної співпраці у боротьбі зі зміною клімату. Райт назвав активістів боротьби зі зміною клімату панікерами і порівняв зусилля демократів у боротьбі з глобальним потеплінням з комунізмом радянського зразка", - пише Reuters.

"Немає ніякої кліматичної кризи, і ми не перебуваємо в розпалі енергетичного переходу", - заявляв Райт у відео, розміщеному в його профілі на LinkedIn минулого року.

Райт, який не має жодного політичного досвіду, багато писав про необхідність збільшення видобутку викопного палива, щоб вивести людей з бідності.

"За Байдена видобуток нафти в США досяг найвищого рівня, який будь-коли видобувала будь-яка країна, і невідомо, наскільки Райт і нова адміністрація зможуть його збільшити. Більшість рішень щодо буріння приймаються приватними компаніями, які працюють на землях, що не належать федеральному уряду, зазначає Reuters.

У разі затвердження Сенатом, Райт замінить на посаді міністра Дженніфер Гранхолм, прихильницю електромобілів та нових джерел енергії.

Попередні призначення Трампа

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив представника Республіканської партії Метта Гетца своїм кандидатом на посаду генерального прокурора.

Трамп також назвав ім'я майбутнього держсекретаря США, ним стане сенатор-республіканець Марко Рубіо.

Ексконгресменку від Демократичної партії Тулсі Габбард - обрано на посаду директора національної розвідки.

Заступником керівника Апарату Білого дому з політичних питань стане Стівен Міллер. Він у 2017 – 2021 роках був старшим радником Трампа. В новій Адміністрації Міллер матиме провідну роль у реалізації імміграційної програми.

Директором ЦРУ призначать Джона Раткліффа. Він є колишнім республіканцем із Палати представників від Техасу та колишнім директором Національної розвідки в попередній адміністрації Трампа.

Міністром державної безпеки стане Крісті Ноєм – губернаторка штату Південна Дакота та перша жінка на цій посаді.

Агенцію з охорони довкілля очолить Лі Зельдін – ексконгресмен Палати представників США від штату Нью-Йорк з 2015 по січень 2023.

Спеціальним посланником з питань Близького сходу буде Стівен Віткофф – американський інвестор у нерухомість, орендодавець і засновник Witkoff Group.