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Трамп висунув на посаду міністра енергетики керівника нафтової компанії - скептика щодо змін клімату

Кріс Райт підтримає план президента щодо максимізації видобутку нафти і газу та шукатиме шляхи збільшення виробництва електроенергії.

Трамп висунув на посаду міністра енергетики керівника нафтової компанії - скептика щодо змін клімату
Кріс Райт
Фото: CNN

Обраний президент США Дональд Трамп виснув на посаду міністра енергетики засновника і гендиректора нафтосервісної компанії з Денвера Liberty Energy Кріса Райта.

Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що Райт підтримає план Трампа щодо максимізації видобутку нафти і газу та шукатиме шляхи збільшення виробництва електроенергії, попит на яку зростає. 

"Він також, ймовірно, поділяє опозицію Трампа до глобальної співпраці у боротьбі зі зміною клімату. Райт назвав активістів боротьби зі зміною клімату панікерами і порівняв зусилля демократів у боротьбі з глобальним потеплінням з комунізмом радянського зразка", - пише Reuters.

"Немає ніякої кліматичної кризи, і ми не перебуваємо в розпалі енергетичного переходу", - заявляв Райт у відео, розміщеному в його профілі на LinkedIn минулого року.

Райт, який не має жодного політичного досвіду, багато писав про необхідність збільшення видобутку викопного палива, щоб вивести людей з бідності.

"За Байдена видобуток нафти в США досяг найвищого рівня, який будь-коли видобувала будь-яка країна, і невідомо, наскільки Райт і нова адміністрація зможуть його збільшити. Більшість рішень щодо буріння приймаються приватними компаніями, які працюють на землях, що не належать федеральному уряду, зазначає Reuters.

У разі затвердження Сенатом, Райт замінить на посаді міністра Дженніфер Гранхолм, прихильницю електромобілів та нових джерел енергії. 

Попередні призначення Трампа

  • Обраний президент США Дональд Трамп оголосив представника Республіканської партії Метта Гетца своїм кандидатом на посаду генерального прокурора.

  • Трамп також назвав ім'я майбутнього держсекретаря США, ним стане сенатор-республіканець Марко Рубіо.

  •  Ексконгресменку від Демократичної партії Тулсі Габбард - обрано на посаду директора національної розвідки.

  • Заступником керівника Апарату Білого дому з політичних питань стане Стівен Міллер. Він у 2017 – 2021 роках був старшим радником Трампа. В новій Адміністрації Міллер матиме провідну роль у реалізації імміграційної програми.

  • Директором ЦРУ призначать Джона Раткліффа. Він є колишнім республіканцем із Палати представників від Техасу та колишнім директором Національної розвідки в попередній адміністрації Трампа.

  • Міністром державної безпеки стане Крісті Ноєм – губернаторка штату Південна Дакота та перша жінка на цій посаді.

  • Агенцію з охорони довкілля очолить Лі Зельдін – ексконгресмен Палати представників США від штату Нью-Йорк з 2015 по січень 2023. 

  • Спеціальним посланником з питань Близького сходу буде Стівен Віткофф – американський інвестор у нерухомість, орендодавець і засновник Witkoff Group.

  • Раніше стало відомо про те,що новий Департамент з питань урядової ефективності для аудиту всього федерального уряду очолюватимуть Ілон Маск та Вівек Рамасвамі. 

  • Постійним представником США при ООН буде Еліз Стефанік – Конгресмен від 21-го округу шт. Нью-Йорка. З 2021 року Голова Республіканської конференції Палати представників (четверта за рейтингом посада республіканців у Палаті представників).

  • Посаду Спецуповноваженого з питань безпеки кордонів США та втіленні міграційної політики займе Томас Хомен, який працював виконуючим обов’язки директора Імміграційної та митної служби США (2017-2018). Обіймав високі посади в Управлінні з питань імміграції та митного контролю як за часів Обами, так і Трампа.

  • Радником з питань нацбезпеки буде Майк Волтц – полковник Національної гвардії у відставці, який був радником Трампа з питань національної безпеки. Служив у армії США понад 24 роки. Виконував бойові завдання в Афганістані, на Близькому Сході та в Африці. З 2018 року обраний до Палати представників США. Нещодавно випустив книгу Hard Truth: think and lead like a green beret. 

  • А міністром оборони стане Піт Хегсет – один з ведучих щоденної ранкової програми новин Fox & Friends на Fox News. Автор бестселера "Battle for the American Mind". Колишній офіцер Національної гвардії, служив в Афганістані, Іраку та Гуантанамо. Має дві бронзові зірки та нагрудний знак "Бойовий піхотинець" за перебування в Іраку та Афганістані. Очолював правозахисну ветеранську організацію Concerned Veterans for America.
  • Трамп також пропонує призначити Роберта Кеннеді-молодшого керівником Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб.
  • Президент США заявив, що створить Національну енергетичну раду для координації стратегії щодо послаблення регулювання виробництва енергії та збільшення видобутку в США. Очолить її міністр внутрішніх справ, губернатор Північної Дакоти Даг Бургум.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що із політикою команди Трампа війна завершиться швидше
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