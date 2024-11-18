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Зеленський завтра звернеться до Європарламенту за допомогою відеозв'язку

Європарламентарі зберуться на спеціальну сесію у зв'язку із 1000 днями російської війни проти України.

Зеленський завтра звернеться до Європарламенту за допомогою відеозв'язку
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський у вівторок звернеться до депутатів Європейського парламенту, які зберуться на спеціальну сесію у зв'язку із 1000 днями російської війни проти України, з Києва, за допомогою відеозв'язку.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Європарламент. 

"На початку позачергового засідання із заявою виступить президентка Європарламенту Роберта Мецола, після чого президент Зеленський виступить перед членами Європарламенту прямим відеозв'язком із України. Потім виступлять лідери політичних груп", - ідеться у пресрелізі.

Зазначається, що відтоді, як 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, ЄС і парламент рішуче підтримали країну, засудивши агресію Росії, запровадивши санкції і збільшивши свою політичну, гуманітарну, військову та фінансову допомогу Києву.

"Парламент також палко підтримував зусилля України щодо вступу до ЄС і неодноразово закликав держави-члени ЄС розпочати переговори про вступ. Крім того, депутати Європарламенту рішуче заявили, що Росія має виплатити фінансову компенсацію за руйнування, які вона завдала Україні, стверджуючи, що ЄС має використовувати конфісковані Москвою державні активи для сприяння цьому", - наголосили в ЄП.

Як повідомлялося, завтра, в тисячний день повномасштабної війни в Україні, Європарламент збереться на спеціальну сесію.

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