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Європарламент в тисячний день повномасштабної війни в Україні збереться на спеціальну сесію

Очікують на звернення українського президента. 

Європарламент в тисячний день повномасштабної війни в Україні збереться на спеціальну сесію
Фото: EPA/UPG

Президентка Європарламенту Роберта Мецола оголосила на 19 листопада позачергову пленарну сесію – для відзначення 1000 дня боротьби України проти Росії у повномасштабній війні.

Про це Мецола повідомила в X. Вона анонсувала спеціальне звернення з України від українського президента Володимира Зеленського.

"Так довго, як буде потрібно. Горда оголосити про позачергове пленарне засідання Європейського парламенту на вівторок 19 листопада, щоб відзначити 1000 днів хоробрості та відваги українських людей", – сказала вона. 

Європарламент – законодавчий орган ЄС, члени якого обираються громадянами країн, яких вони представляють. 

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