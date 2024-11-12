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Росіяни уночі запустили 110 "шахедів", ППО збила 46 із них

Ще 60 безпілотників локаційно втратили у різних регіонах України, а два полетіли у Білорусь.

Росіяни уночі запустили 110 "шахедів", ППО збила 46 із них
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

Протиповітряна оборона України вночі збила 46 ворожих безпілотників. Усього РФ запустила 110 "шахедів".

Про це повідомили Повітряні сили України.

Уночі противник завдав удару по Харкову зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської області, атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із Курської області по Чернігівщині, керованими авіабомбами по Сумщині та Харківщині, а також 110-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ . 

Станом на 11.00 підтверджено збиття 46-ти БпЛА противника у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

60 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, два російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі.

Фото: Повітряні сили України

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

  • У Київській області внаслідок падіння уламків дронів пошкоджено 10 осель, машину й дорогу.
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