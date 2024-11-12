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Біля Запоріжжя ворог поцілив дроном у маршрутку із людьми

На щастя, ніхто не постраждав.

Біля Запоріжжя ворог поцілив дроном у маршрутку із людьми
Російський дрон поцілив у маршрутку
Фото: Запорізька ОВА

Сьогодні, 12 листопада, у Запорізькій області росіяни поцілили у автобус із пасажирами. 

Про це повідомив начальник запорізької ОВА Іван Федоров. 

"Ворог влаштував полювання на маршрутку з цивільними пасажирами.  В Приморському росіяни поцілили FPV-дроном в автобус «Богдан», у якому їхали мирні мешканці прифронтових сел", – написав він у телеграмі.

За словами Федорова, пошкоджень зазнав тільки транспортний засіб.

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