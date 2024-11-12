Біля Запоріжжя ворог поцілив дроном у маршрутку із людьми

Сьогодні, 12 листопада, у Запорізькій області росіяни поцілили у автобус із пасажирами.
Про це повідомив начальник запорізької ОВА Іван Федоров.
"Ворог влаштував полювання на маршрутку з цивільними пасажирами. В Приморському росіяни поцілили FPV-дроном в автобус «Богдан», у якому їхали мирні мешканці прифронтових сел", – написав він у телеграмі.
За словами Федорова, пошкоджень зазнав тільки транспортний засіб.
- За неповні два місяці тільки у Запоріжжі атаки РФ зруйнували або пошкодили понад 1000 будинків.