Біля Запоріжжя ворог поцілив дроном у маршрутку із людьми

На щастя, ніхто не постраждав.

Сьогодні, 12 листопада, у Запорізькій області росіяни поцілили у автобус із пасажирами.

Про це повідомив начальник запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ворог влаштував полювання на маршрутку з цивільними пасажирами. В Приморському росіяни поцілили FPV-дроном в автобус «Богдан», у якому їхали мирні мешканці прифронтових сел", – написав він у телеграмі.

За словами Федорова, пошкоджень зазнав тільки транспортний засіб.