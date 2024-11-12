Ексжителі КНДР передали листівки для північнокорейських військових, які воюють за Росію

У листівках солдатів закликають до дезертирства, а також надають інструкції, як це зробити.

Група північнокорейських перебіжчиків передали пропагандистські листівки для вояк КНДР у РФ

Група північнокорейських перебіжчиків передала в Україну пропагандистські листівки, у яких заохочують солдатів із КНДР, дислокованих у Росії, дезертувати.

Про це пише Yonhap.

"Корпус пропаганди перебіжчиків", до складу якого входять колишні північнокорейські солдати і ті, чиї сини служили армії КНДР, доставили пропагандистські листівки до посольства України в Сеулі для розповсюдження серед північнокорейських солдатів у Росії.

Листівки містять повідомлення, які заохочують північнокорейські війська до дезертирства, а також інструкції щодо того, як це зробити. Також у посольство передали аудіофайли з подібними повідомленнями.

Лідер групи Джан Се Юл також передасть схожі листівки українським військовим у Брюсселі разом із листом, у якому закликають застосовувати психологічну війну проти вояків із КНДР.