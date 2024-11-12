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Ексжителі КНДР передали листівки для північнокорейських військових, які воюють за Росію

У листівках солдатів закликають до дезертирства, а також надають інструкції, як це зробити. 

Ексжителі КНДР передали листівки для північнокорейських військових, які воюють за Росію
Група північнокорейських перебіжчиків передали пропагандистські листівки для вояк КНДР у РФ
Фото: Yonhap

Група північнокорейських перебіжчиків передала в Україну пропагандистські листівки, у яких заохочують солдатів із КНДР, дислокованих у Росії, дезертувати.

Про це пише Yonhap.

"Корпус пропаганди перебіжчиків", до складу якого входять колишні північнокорейські солдати і ті, чиї сини служили армії КНДР, доставили пропагандистські листівки до посольства України в Сеулі для розповсюдження серед північнокорейських солдатів у Росії. 

Листівки містять повідомлення, які заохочують північнокорейські війська до дезертирства, а також інструкції щодо того, як це зробити. Також у посольство передали аудіофайли з подібними повідомленнями. 

Лідер групи Джан Се Юл також передасть схожі листівки українським військовим у Брюсселі разом із листом, у якому закликають застосовувати психологічну війну проти вояків із КНДР.

  • За даними New York Times, Росія зібрала 50 000 солдатів, зокрема північнокорейських військових для наступу з метою повернення території, захопленої Україною в Курській області.
  • Раніше у США підтвердили участь військ КНДР у боях в Курській області. Загалом у Росії перебуває від 11 000 до 12 000 північнокорейських військових.
  • Також міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що між українськими і північнокорейськими військами в Курській області вже були перші зіткнення.
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